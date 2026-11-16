El primer ministro británico, Andy Burnham, ha defendido este lunes que el Brexit "no ha funcionado" y ha anunciado que firmará un nuevo acuerdo con la Unión Europea (UE). El mandatario laborista ha vuelto a cargar contra la salida del Reino Unido de la UE, un proceso con el que el país "ha perdido más que ganado", ha asegurado.

En unas declaraciones en el banquete anual del alcalde de Londres en el Guildhall de la capital, el antiguo alcalde de Manchester ha anunciado que, tras diez años en los que los "puentes con otros países se han quemado", a partir de ahora Reino Unido va a resetear sus relaciones internacionales: "El mundo ha cambiado desde 2016. Parecía muy fácil ir por nuestra cuenta. Ahora no es así".

El próximo 20 de noviembre tendrá lugar la esperada cumbre entre la UE y el Reino Unido en Berlín, en la que se abordarán cuestiones de defensa y seguridad, comercio, relajación de controles fronterizos o la movilización de estudiantes. Aunque el primer ministro no ha dado detalles concretos sobre el contenido del acuerdo, ha señalado que este deberá ser coherente con el manifiesto laborista y las líneas del Gobierno y mejorar el acuerdo anterior del Brexit, más próximo a lo que la gente pensaba que votaba en 2016.

Según The Guardian, que ha adelantado los fragmentos del discruso relativos a política internacional, Burnham pretende firmar acuerdos que podrían aumentar el PIB en un 0,4% — unas 17.000 millones de libras — en materia de agricultura, comercio de emisiones y un programa de juventud.

El primer ministro britántico no ha dudado en comparar el debate sobre el Brexit con el tradicional cuento infantil de El traje nuevo del emperador, en el que ningún ciudadano se atrevía a decirle al monarca que estaba desnudo: "Es incómodo, pero tenemos que tener esta conversación".

También ha hecho mención a la posición que va a mantener su Gobierno en Oriente Medio, donde apoyará la solución de "dos estados" entre Palestina e Israel y exigirá que Irán no tenga un arma nuclear, sin que ello suponga una guerra que "dure eternamente". También ha fijado su postura respecto a la guerra de Ucrania, el conflicto que, considera, ha sido el primer paso para el acercamiento con los países de la Unión. "Hemos trabajado bien con los compañeros europeos. Apoyando al más pequeño sin esperar nada a cambio, representa nuestros valores. Seguiremos apoyando a Ucrania".

Han pasado 10 años desde que los británicos votaron a favor de abandonar la UE. Una década marcada por la inestabilidad política, un débil crecimiento económico y un eterno debate entre la vinculación con los vecinos europeos. El flirteo de Burnham con la Unión Europea se encuentra con escépticos incluso dentro de su propio partido, lo que evidencia la división que vive todo el Reino Unido sobre esta cuestión.

Desde su llegada al Ejecutivo, el conocido como Rey del Norte, por su etapa como alcalde de Manchester, ha coqueteado en varias ocasiones con la idea de una vuelta a la UE. El pasado mes de septiembre, en una entrevista con la BBC, admitió que el Brexit había causado "más daño que beneficio". Anteriormente, en la conferencia anual del Partido Laborista, aseguró que no darían a Gran Bretaña "un rumbo claro hasta decidir cuál es la relación a largo plazo con la UE".