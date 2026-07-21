Burnham transmite que quiere un Gobierno centrado en el coste de vida en la primera reunión de su Gabinete

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantenido este martes la primera reunión con su Gobierno, al que le ha pedido que examine "todas las formas posibles" para reducir el coste de vida de los ciudadanos.

"Necesitamos ser un Gobierno centrado en el coste de vida, lograr que ese coste descienda, mirando todas las maneras posibles de hacerlo", ha dicho a sus ministros.

Tras su llegada a la sala y ser aplaudido por el Ejecutivo, Burnham ha tomado la palabra para destacar la importancia de quitar "un poco de presión" sobre los hombros de las personas y dar la sensación de que la ayuda va en camino para que el Gobierno pueda dar un poco de esperanza de que las cosas están mejorando. "Y esa es la misión que tenemos que acometer juntos", ha subrayado.

Ha pedido a los ministros que estudien qué se puede hacer desde sus respectivos departamentos para reducir el coste de vida, tanto cosas grandes como pequeñas.

Un gabinete de ruptura, pero con cierta continuidad Burnham, que recibió el lunes el encargo del rey Carlos III de formar un nuevo Ejecutivo, ha constituido un nuevo gabinete deshaciéndose de algunos leales a su predecesor en el cargo, Keir Starmer, aunque ha conservado a algunos o los ha movido de puesto, por lo que existe ruptura y al mismo tiempo una cierta continuidad con el Gobierno anterior. Destacan los nombramientos del extitular de Defensa John Healey como ministro de Economía y de Ed Miliband al frente de Exteriores, después de haber ocupado la cartera de Energía en el Ejecutivo de Starmer. Healey dimitió en junio como ministro de Defensa por lo que consideraba un gasto militar insuficiente y en una carta acusó a Starmer de ser incapaz de comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en tiempos de amenazas crecientes. Renuncian dos miembros del Gobierno de Starmer por discrepancias sobre el gasto militar en el Reino Unido Ahora estará al frente de la cartera que criticó por la falta de financiación en defensa, aunque le avalan cinco años de experiencia entre 2002 y 2007 en el Tesoro. Fuentes gubernamentales citadas por los medios británicos indican que Healey y Burnham comparte la misma visión sobre la economía, basada en un deseo de reindustrialización y descentralización. Como ministro de Exteriores Burnham ha escogido a Ed Miliband, una figura relevante del laborismo, que ha ocupado la cartera de Energía durante el mandato de Starmer. Al frente de ese ministerio, ha sido uno de los mayores defensores de una transición hacia una energía más verde y de reducir la huella de carbono. En el Reino Unido es especialmente conocido por haber liderado el Partido Laborista entre 2011 y 2015, tras haber batido en las primarias a su hermano David y otros contendientes. En el pasado, fue asesor especial del exministro de Economía Gordon Brown.

Fortalecer la alianza con la UE El nuevo ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, abandona el 20 de julio de 2026 el 10 de Downing Street Yui Mok Yui Mok/PA vía En un comunicado que publicó tras su nombramiento el lunes, Miliband recordó que sus padres, refugiados judíos, llegaron al país huyendo de los nazis: "Gran Bretaña era "santuario y luz de esperanza en la lucha global contra el fascismo. Llevaré la fe de mis padres en ese espíritu de Gran Bretaña al papel de representar al país". El nuevo jefe de la diplomacia británica anticipó que va a intentar "profundizar y fortalecer la alianza estratégica" con la Unión Europea, que considera "importante" para la prosperidad y la seguridad de su país. También tiene intención de seguir "alimentando" la alianza "esencial" con Estados Unidos, al tiempo que mantiene el compromiso con instituciones multilaterales como la OTAN o la ONU. Sobre Ucrania, ha avanzado que seguirá el apoyo británico a Kiev, mientras que en lo que respecta a la guerra en Irán quiere participar la búsqueda de una solución al conflicto y para la reapertura de Ormuz. Asimismo, se ha comprometido a trabajar "incansablemente" para lograr una paz duradera en Palestina e Israel. En cuanto al resto de carteras, Burnham ha decidido mantener en el puesto a la titular del Interior, Shabana Mahmood, que durante el mandato de Starmer introdujo cambios en el sistema migratorio y de asilo hacia políticas más restrictivas y temporales. Como ministro de Defensa, ha designado a Wes Streeting, quien hasta mayo dirigió la cartera de Sanidad hasta que dimitió por "perder la confianza en Starmer". Streeting era una de las figuras que sonaban como sucesor de ya ex primer ministro pero finalmente decidió no postularse frente a Burnham. Crece la presión sobre Starmer: los laboristas empiezan a maniobrar para disputarle el liderazgo del partido MAR PICHEL MONTES/SUSANA SAMHAN

Primera medida: Eliminar el IVA en la electricidad Poco después de llegar a Downing Street, la primera medida anunciada por Burnham ha sido la eliminación del IVA en la factura de la electricidad a partir de octubre, lo que supondrá un recorte medio de 45 libras esterlinas (unos 58,2 euros al año) al año, o 4 libras al mes (unos 4,7 euros), por usuario. El Gobierno ha afirmado que el recorte fiscal será financiado desmantelando el plan de Starmer de crear un documento de identidad digital, pero el exsecretario jefe y encargado de supervisar el trabajo del Ejecutivo de Starmer, Darren Jones, ha advertido de que ese proyecto no disponía aún de fondos. En su primer discurso como primer ministro, Burnham prometió el lunes que su mandato supondrá un punto de inflexión con los mayores cambios de los últimos 40 años y abogó por recuperar la estabilidad (es el séptimo primer ministro en diez años). Entre los primeros líderes internacionales en telefonearle estuvieron los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa. Von der Leyen calificó de "muy buena" su primera conversación con Burnham: "Ambos estamos comprometidos para aproximar más y más a la UE y el Reino Unido". Tanto la presidenta como Costa mencionaron la próxima cumbre entre el bloque comunitario y las autoridades británicas, cuya fecha todavía no está fijada. Costa indicó que han acordado "fortalecer aun más" las relaciones, de cara a la segunda cumbre UE-Reino Unido en Bruselas más adelante este año. ““ La segunda cumbre entre la UE y Reino Unido estaba prevista para este mismo miércoles, si bien fue pospuesta en junio pasado tras la dimisión de Starmer.