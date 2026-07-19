Burham renuncia al polémico plan para crear un DNI digital para los británicos

El nuevo líder del Partido Laborista británico, Andy Burnham, que este próximo lunes se convertirá en el primer ministro del Reino Unido en sustitución de Keir Starmer, ha anunciado que cuando llegue al poder abandonará el plan para crear un carnet digital de identidad obligatorio para los ciudadanos.

Así lo ha anunciado su portavoz, Lucy Powell, en una entrevista en la BBC. Powell ha afirmado que el proyecto es una distracción de las prioridades del nuevo Gobierno, que son hacer descender la inflación e impulsar la economía, informa Efe.

En Reino Unido no existe DNI

Los carnets de identidad fueron abolidos en Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, recuerda Reuters, y los británicos usan otros documentos, como pasaportes y carnets de conducir, para probar su identidad, que en cualquier caso no son obligatorios.

El todavía primer ministro, Keir Starmer, lanzó en septiembre de 2025 su plan para que todos los trabajadores del país tuvieran un documento digital de identificación obligatorio, supuestamente para contrarrestar la inmigración irregular, uno de los caballos de batalla de la ultraderecha del partido Reform UK de Nigel Farage. El DNI digital debía ser obligatorio a partir de enero.

Sin embargo, ante las protestas ciudadanas, Starmer cambió su idea inicial y la sustituyó por un documento que se aplicaría de forma voluntaria a partir de 2029

El proyecto de DNI digital ha sido también criticado por su coste, que se estimaba en 1,8 mil millones de libras (unos 2,100 millones de euros).

Burnham, hasta ahora alcalde de Manchester, se convirtió el viernes en nuevo líder de los laboristas británicos sin oposición, y el lunes asumirá la jefatura del Gobierno tras la dimisión de Starmer.

Burnham no ha revelado aún cuál será su equipo de gobierno ni sus planes, salvo generalidades como que pretende atajar la inflación, renacionalizar la economía y descentralizar el poder político. No obstante, se espera que ponga fin de la moratoria sobre las exploraciones petroleras en el mar del Norte, una decisión que a la vez podría generar oposición dentro y fuera de su partido porque supone apostar por los combustibles fósiles en lugar de por las energías renovables, en un momento en que el Reino Unido, como otros países del centro y norte de Europa, empiezan a sentir las consecuencias del cambio climático.