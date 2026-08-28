Empieza la Operación Retorno: se esperan hasta 6,9 millones de viajes por carretera
- El dispositivo especial de tráfico se activa este viernes a las 15.00 horas hasta el lunes 31 de agosto
- Se han programado 4.300 trenes y 29.500 vuelos durante estos cuatro días
El verano entra en su recta final, el calor afloja y, para muchos, toca cerrar las maletas. Carreteras, aeropuertos y estaciones aguardan el vaivén de viajeros este fin de semana. Muchos, porque agotan sus vacaciones y tienen que regresar a casa. Otros, porque al fin les toca a ellos disfrutar de sus días de descanso.
Hasta 6,9 millones de viajes por carretera se esperan durante estos cuatro días. La Dirección General de Tráfico (DCG) activará el último dispositivo especial de la temporada este viernes a las 15.00 horas y lo mantendrá hasta la medianoche del lunes 31.
Se espera tráfico intenso y problemas de circulación, en especial, entre las 16:00 y las 22:00 horas de este viernes, tanto en la salida de las grandes ciudades como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.
Tráfico intenso la tarde del lunes 31 de agosto
El lunes 31 de agosto también se espera un gran movimiento de vehículos en las principales carreteras, en especial, entre las 16:00 y las 23:00 horas.
La DGT prevé que los viajes de regreso se emprendan de manera escalonada que, además, coincidirán con aquellos que cogen las vacaciones en septiembre. Este fin de semana, se celebra el Gran Premio de Aragón de MotoGP, otro punto que puede generar mucho movimiento.
La DGT ha dispuesto medios humanos y técnicos para regular, ordenar y vigilar la red de carreteras del país. Radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas se activarán para controlar el uso de los teléfonos, cinturones de seguridad y el respeto al resto de normas.
También se instalarán carriles reversibles y adicionales, se pararán las obras en las carreteras y se restringirá la circulación de camiones en ciertos tramos, fechas y horas.
La DGT recuerda la importancia de estar descansado al comenzar el viaje, evitar las distracciones al volante y no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. También, de informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación disponibles.
Más de 4.300 trenes de alta velocidad
Las estaciones ferroviarias también tienen ante sí unos días intensos. Alrededor de 4.370 trenes de alta velocidad, larga y media distancia de las tres circularán durante estos cuatro días.
Solo este viernes, Adif ha contabilizado 1.200 trayectos en la red nacional. Según la operadora, se trata de una de las jornadas de más tráfico del año.
En Madrid están programadas las salidas y entradas de 1.500 trenes durante estos cuatro días. Por la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes pasarán 870 trenes este fin de semana y por la de Chamartín Clara Campoamor, 176; origen y destino, todo el territorio nacional.
Las estaciones de otros puntos del país también se preparan para unos días de bastante trasiego. En Sants (Barcelona) saldrán y llegarán 471 trenes. En Andalucía, Sevilla Santa Justa será origen y destino de 284; Málaga María Zambrano de 253 y Granada, de 96.
En Alicante, llegarán o partirán 235 trenes durante este fin de semana; en Valencia, 209 de la estación Joaquín Sorolla y 69 de València Nord mientras que por la de Castellón circularán 77 trenes.
Más de 29.500 vuelos en los aeropuertos españoles
Las terminales de embarque y salida también verán pasar a miles de pasajeros. Los aeropuertos de la red de Aena tiene programadas un total de 29.592 operaciones entre este viernes y el lunes 31 de agosto de 2026, un 2,6% más respecto al mismo periodo de 2025.
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acaparará el mayor número de vuelos: 4.972 durante los cuatro días y alcanzará el pico de actividad este viernes con 1.266.
El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat prevé 4.421 vuelos y el de Palma de Mallorca, 4.053 . El de Málaga-Costa del Sol gestionará 2.507 operaciones mientras que el de Alicante-Elche Miguel Hernández, 1.779.