Empieza la Operación Retorno: se esperan hasta 6,9 millones de viajes por carretera

El verano entra en su recta final, el calor afloja y, para muchos, toca cerrar las maletas. Carreteras, aeropuertos y estaciones aguardan el vaivén de viajeros este fin de semana. Muchos, porque agotan sus vacaciones y tienen que regresar a casa. Otros, porque al fin les toca a ellos disfrutar de sus días de descanso.

Hasta 6,9 millones de viajes por carretera se esperan durante estos cuatro días. La Dirección General de Tráfico (DCG) activará el último dispositivo especial de la temporada este viernes a las 15.00 horas y lo mantendrá hasta la medianoche del lunes 31.

Se espera tráfico intenso y problemas de circulación, en especial, entre las 16:00 y las 22:00 horas de este viernes, tanto en la salida de las grandes ciudades como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.

Tráfico intenso la tarde del lunes 31 de agosto El lunes 31 de agosto también se espera un gran movimiento de vehículos en las principales carreteras, en especial, entre las 16:00 y las 23:00 horas. La DGT prevé que los viajes de regreso se emprendan de manera escalonada que, además, coincidirán con aquellos que cogen las vacaciones en septiembre. Este fin de semana, se celebra el Gran Premio de Aragón de MotoGP, otro punto que puede generar mucho movimiento. La revisión del coche para las vacaciones de verano: desde 150 euros y con lista de espera en el taller mecánico CARMEN MORALES PUISEGUR La DGT ha dispuesto medios humanos y técnicos para regular, ordenar y vigilar la red de carreteras del país. Radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas se activarán para controlar el uso de los teléfonos, cinturones de seguridad y el respeto al resto de normas. También se instalarán carriles reversibles y adicionales, se pararán las obras en las carreteras y se restringirá la circulación de camiones en ciertos tramos, fechas y horas. La DGT recuerda la importancia de estar descansado al comenzar el viaje, evitar las distracciones al volante y no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. También, de informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación disponibles.

Más de 4.300 trenes de alta velocidad Las estaciones ferroviarias también tienen ante sí unos días intensos. Alrededor de 4.370 trenes de alta velocidad, larga y media distancia de las tres circularán durante estos cuatro días. Solo este viernes, Adif ha contabilizado 1.200 trayectos en la red nacional. Según la operadora, se trata de una de las jornadas de más tráfico del año. Perros al tren: estas mascotas de hasta 40 kilos podrán viajar en todos los trenes de Renfe desde el 21 de julio En Madrid están programadas las salidas y entradas de 1.500 trenes durante estos cuatro días. Por la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes pasarán 870 trenes este fin de semana y por la de Chamartín Clara Campoamor, 176; origen y destino, todo el territorio nacional. Las estaciones de otros puntos del país también se preparan para unos días de bastante trasiego. En Sants (Barcelona) saldrán y llegarán 471 trenes. En Andalucía, Sevilla Santa Justa será origen y destino de 284; Málaga María Zambrano de 253 y Granada, de 96. En Alicante, llegarán o partirán 235 trenes durante este fin de semana; en Valencia, 209 de la estación Joaquín Sorolla y 69 de València Nord mientras que por la de Castellón circularán 77 trenes.