Respetar los límites de velocidad puede salvar vidas: Así es la nueva campaña de la DGT

Conducir a la velocidad correcta según la normativa de tráfico puede salvar vidas. Parece una tontería, pero exceder el límite de velocidad no supone ninguna ganancia en la llega al destino. Sin embargo, puede provocar que no llegues porque sufras un accidente con graves consecuencias. Según informa DGT, el 30% de los siniestros que terminan con fallecimiento se deben a una velocidad inadecuada o superior a la permitida.

La mayoría de siniestros son mortales En toda España, se han realizado cerca de 1.900.000 controles para intentar evitar estos sucesos. De ellos, el 5% han sido sancionados. "La velocidad es un problema, está detectado. Los ciudadanos se quejan de que hay muchos radares, de que los perseguimos o que parece que queremos recaudar dinero. Pero lo que realmente queremos es que nadie se mate en la carretera. Es nuestro único objetivo", confiesa el responsable de DGT en Toledo, Francisco Javier Caparrini. El subdelegado de Gobierno en la Provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, señala que "Si un vehículo circula a 80 km por hora y atropella a alguien es casi imposible que un peatón no fallezca. Sin embargo, si esa velocidad se reduce a 30 km por hora esa posibilidad no llega al 5%", por ello han reducido a 30 la velocidad en vías urbanas. A pesar de que conocemos las consecuencias, casi el 50% de conductores reconoce que en las vías urbanas no respetan los límites de velocidad. Y más del 60% reconocen que en autovías o autopistas sobrepasan el limite. Seguridad vial - Los problemas de la obesidad ante el volante - 19/07/26 Antonio Diaz iStock

Causas de los accidentes La velocidad es un fator clave en los accidentes. De hecho, el 30% de los siniestros, que terminan con fallecimiento se deben a una velocidad inadecuada o superior a la permitida. La velocidad no es la única causante. Las distracciones al volante también son un factor importante en los accidentes de coche. El año pasado, en un 53% la distracción estaba implicada y un 17% la velocidad. La realidad es que muchas veces un accidente es causa de dos factores. En las últimas semanas ha habido varios fallecimientos en Toledo. Hace dos fines de semana fallecieron tres personas y este fin de semana se ha confirmado el fallecimiento de otras 2 personas: un hombre de 24 años y una mujer de 27, anunciaba Caparrini. Aunque lo ideal, confiesa, sería el objetivo 0, en la provincia de Toledo hay 6 fallecidos menos respecto el año anterior en estas fechas. "Teníamos 20 fallecidos y ahora 14. No es una buena noticia, pero peor son 20", añade.