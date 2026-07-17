Perros al tren: estas mascotas de hasta 40 kilos podrán viajar en todos los trenes de Renfe desde el 21 de julio

Los perros de hasta 40 kilos podrán viajar al lado de sus dueños en todos los trenes de Renfe a partir del próximo martes 21 de junio, Día Mundial del Perro.

La empresa pública ferroviaria ha anunciado que extiende esta facilidad, hasta ahora solo disponible en algunos trenes de alta velocidad, a todos sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) y de servicio público (Avant y Media Distancia). Además, en adelante permitirá acceder con el perro en cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del trayecto.

Hasta ahora, estas mascotas de hasta 40 kilos que viajan fuera de un transportín solo podían entrar en trenes AVE de los corredores de Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada.

Dos perros por tren y en el vagón 'pet friendly' Para la comodidad de todos los viajeros, en cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos, que se ubicarán en el coche "pet friendly" (amigable con las mascotas). Los animales ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque del tren.

Documentación y kit para el viaje El operador ha informado asimismo que simplificará el proceso de compra y la documentación del perro que se debe aportar en los controles de acceso a bordo de los trenes AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity y Avant. En concreto, exige viajar con la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía. También se pide a los dueños que cuenten con un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor), si bien en los servicios comerciales se les entregará una funda de asiento y una alfombrilla para colocar en el asiento del perro, que deberán retirar al marcharse.

El precio del asiento del perro Los billetes se podrán adquirir por los medios habituales (web, app, agencias presenciales y virtuales) e irán identificados con una huella de perro. La plaza para el perro tiene un precio de 40 euros en los AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo, mientras que en los Avant y Media Distancia se pagará la tarifa general. Al comprar el complemento de perro de hasta 40 kilos, el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos. El día antes del viaje, Renfe enviará un correo electrónico recordando las condiciones y recomendaciones del viaje.