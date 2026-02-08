Arabia Saudí prorroga la operación por parte de Renfe del AVE a La Meca y anuncia la compra 20 trenes a Talgo

Arabia Saudí prorroga la operación por parte de Renfe de la línea de AVE Meca-Medina cinco años más, hasta 2038, y adjudica la fabricación y mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR) a Talgo.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras reunirse en Riad con el ministro saudí de Transportes y Servicios Logísticos, Saleh bin Nasser Al-Jasser.

La adenda al contrato del proyecto Haramain High Speed Railway —que engloba la construcción y posterior explotación de la línea de alta velocidad que conecta las ciudades de La Meca y Medina— y la venta de 20 nuevos trenes supone más de 2.800 millones de euros para las empresas españolas en en el país.

En concreto, el contrato suscrito por el consorcio en su conjunto implica una facturación al Gobierno Saudí por los servicios de operación y mantenimiento de aproximadamente 300 millones de euros al año, por lo que la ampliación del contrato por cinco años supondrá una cifra de unos 1.500 millones de euros.

Puente ha destacado que acuerdos como este demuestran que las empresas españolas vinculadas al sector ferroviario “son punteras en el mundo, tanto a nivel de construcción de la infraestructura como de calidad en la explotación del servicio”.

Renfe cuenta con más de 1.000 empleados en el país Renfe cuenta con más de 1.000 trabajadores en Arabia Saudí, de los que un tercio son mujeres, un porcentaje que llega casi a la mitad en el colectivo de conducción, habiendo sido la empresa pública española pionera en el acceso de las mujeres a la conducción de trenes de alta velocidad en Oriente Medio, ha destacado el Ministerio de Transportes en un comunicado. En 2025, la línea Meca-Medina alcanzó un récord de viajeros con cerca de 10 millones, superando los 9,1 millones del año anterior. En lo que respecta a los nuevos trenes, el pedido añadirá 1.332 millones de euros a la cartera de Talgo, situándola de nuevo en máximos con aproximadamente 6.000 millones de euros. Los 20 nuevos trenes tendrán características equivalentes a los 35 anteriormente fabricados por Talgo, que desde 2018 opera el consorcio español en Arabia Saudí. Cada tren se compone de dos locomotoras y 13 coches con una capacidad de 417 plazas distribuidas en dos clases, además de espacios específicos para la restauración y pasajeros con movilidad reducida.