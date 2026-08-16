La prórroga de la central de Almaraz pone en cuestión el calendario de cierre de los reactores nucleares en España

La decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta 2030 ha abierto el debate sobre si se mantendrá el calendario de cierre de los siete reactores nucleares de España.

El calendario se pactó en 2019 como base para el Plan Nacional de Energía y Clima, que marcó el camino oficial hacia un futuro sin energía nuclear en España. No obstante, ahora la cuestión es si se mantendrá o no esa hoja de ruta de cierre.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha precisado que esta prórroga afecta "exclusivamente" a la planta extremeña y "no altera" el cese definitivo de todo el parque nuclear español previsto para 2035. Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes, los dos reactores de Almaraz operarán, al menos, hasta el 8 de junio de 2030.

La solicitud para extender la vida de la planta se inició en octubre de 2025 cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres dueñas de la central, pidieron de manera formal mantener la actividad de los dos reactores. Su cierre progresivo estaba fijado para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.

El pasado mes de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio luz verde a la prórroga de la actividad de Almaraz al dictaminar que "técnicamente los reactores pueden mantener su actividad tres años más".

El Gobierno ha justificado la decisión de ampliar la actividad de los dos reactores por el contexto energético actual derivado de la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo.

Tras esta decisión el calendario de cierre queda de la siguiente manera. Dentro de cuatro años, en 2030, cerrarán cuatro reactores nucleares: Almaraz I y II, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia); en 2032 cerrará Ascó II y en 2035, Vandellós (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). Un auténtico desafío logístico para las compañías energéticas.

Una de las centrales con mejor rendimiento, seguridad y confiabilidad del mundo ¿Será Almaraz el ejemplo a seguir para el resto de las centrales nucleares españolas? Para intentar responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que la planta de Almaraz es excepcional. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando. De hecho, cuenta con la máxima calificación de excelencia a nivel mundial: WANO 1, otorgada por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. Esta evaluación sitúa a la planta española a la cabeza de las centrales nucleares con mejor rendimiento, seguridad y confiabilidad del mundo. La planta cacereña empezó a operar en 1981 y tiene una central "gemela" en Estados Unidos, la de North Anna (Virginia), que ha obtenido la licencia de operación para 80 años. El Consejo de Seguridad Nuclear da luz verde a la prórroga de Almaraz hasta 2030 y la deja en manos del Gobierno Las compañías energéticas propietarias de las centrales nucleares seguirán presionando al Ejecutivo para que se amplíe ese calendario argumentando razones económicas de operatividad y ofreciendo las necesarias garantías de seguridad y limpieza de la energía nuclear, algo que rechazan las organizaciones ecologistas que temen nuevas prórrogas que bloqueen definitivamente la transición energética y dejen sin efecto el Plan Nacional de Energía y Clima.