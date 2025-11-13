Junts salva al Gobierno con su abstención en la votación para ampliar la vida de las centrales nucleares

Primera votación de iniciativas legislativas en el Congreso tras el anuncio de ruptura de Junts y los de Puigdemont salvan al ejecutivo con su abstención: las enmiendas al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que suprimen la "fecha de cese definitivo" de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. La enmienda, introducida por el PP durante el trámite en el Senado, se ha desestimado con 171 votos a favor (PP, Vox y UPN), 172 en contra (PSOE, Sumar, ERC, PNV y mayoría del grupo mixto) y siete abstenciones (Junts).

Desde Junts lanzan un aviso a navegantes: “si alguien cree que le vamos a dar un cheque en blanco al PP cuando no se lo damos al Gobierno, se equivoca". Las mismas fuentes se muestran sorprendidas por la celebración del gobierno al decaer enmienda popular y dicen que no han votado a favor de la enmienda de las nucleares porque no está "bien hecha". Y prosiguen "si la hubieran negociado con nosotros no hubiera quedado así. Por eso no la hemos apoyado".

A primera hora, la portavoz de los nacionalistas, Miriam Nogueras, se había negado a adelantar el sentido del voto de su formación en este proyecto: "lo veréis en el marcador", decía a los periodistas. Dentro del hemiciclo, Josep María Cruset se expresaba en términos similares al intervenir sobre el Proyecto de Ley de servicios de atención a la clientela. "Que nadie se emocione", decía el diputado. Este texto era uno de los pocos que Junts anunció que salvaría del bloqueo al anunciar, hace unos días, su ruptura con el ejecutivo.

El PSOE defiende la continuidad de la legislatura El portavoz socialista, Patxi López, ha recordado esta mañana desde el Congreso que "las mayorías se dan votación a votación, ley a ley". Recuerda que por el momento el Gobierno "ha ido aprobando todas las leyes". En este sentido, preguntado por los periodistas, López ha cuestionado la posibilidad de que se empiece a pensar que hay una mayoría alternativa a la de investidura por el hecho de que pueda aprobarse alguna enmienda. En cuanto a cómo gobernará el ejecutivo tras la ruptura de los acuerdos con Junts, una pregunta que le hacen al presidente varios grupos parlamentarios, López ha insistido en que el "horizonte" del Ejecutivo "está dibujado desde el primer día" y que sigue teniendo "muy claros" sus objetivos. El Gobierno ha agregado, trabaja para la "inmensa mayoría" de los ciudadanos de este país y esa sigue siendo su intención a futuro.

Una ley que humanizará la atención al cliente La futura Ley de servicios de atención al cliente ofrecerá a los clientes la posibilidad de exigir que les atiendan personas y no robots en sus consultas telefónicas. Esta "atención humana garantizada" tendrá que llegar en un máximo de tres minutos. Este tiempo habrá de ser, también, el máximo tiempo de espera en las llamadas de los usuarios. Las empresas dispondrán de quince días como máximo para resolver las reclamaciones. En caso de cobros indebidos, este plazo se reducirá a cinco días. Y se acabarán las sorpresas en el precio final de los productos, ya que no se añadirán "gastos de gestión". El Congreso respalda el proyecto de ley de atención a la clientela: del uso de lenguas cooficiales al bloqueo de spam Volverán además los límites a la publicidad del juego y las apuestas "online" anulados por el Tribunal Supremo, se pondrá límite al bombardeo de spam. Las empresas que incumplan la ley podrán ser sancionadas con multas de hasta el cinco por ciento de la facturación anual. El ministro de derechos sociales, consumo y agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta ley como una "victoria histórica de los consumidores en España". “‼️ÚLTIMA HORA | Junts per Catalunya permite que no salga adelante la extensión de la vida de las nucleares



