El Congreso da luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible y recupera los criterios de puntualidad de Renfe

El Congreso ha dado luz verde este jueves el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con la introducción de 20 enmiendas planteadas por el PP en la Cámara Alta, entre ellas, la que pide a Renfe ampliar por ley las indemnizaciones por retraso. En cambio, han sido rechazadas otras relativas al cierre de las nucleares o la que instaba a congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026.

"La ciudadanía ve reconocido un derecho básico, el derecho a la movilidad. Ganarán en calidad de vida (...) Ganan los trabajadores y trabajadoras que se benefician de los planes de movilidad sostenible que habrán de implantar las empresas y gana el país en su conjunto, que se asegura una partida cercana a los 10.000 millones de euros de los fondos europeos que están supeditados a su aprobación", han destacado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a RTVE.

Con el 'sí' del pleno, el Gobierno salva una ley que estaba pendiente de ser aprobada desde la anterior legislatura, presentada por la entonces ministra Raquel Sánchez.

Comenzó su primera andadura parlamentaria en diciembre de 2022, pero el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes llevó a que su tramitación quedara paralizada. Han hecho falta casi tres años para que la norma sea convalidada definitivamente, aunque con modificaciones respecto al primer proyecto.

La norma busca, entre otras cosas, transformar y modernizar el modelo de transporte español con medidas como el impulso a la electrificación de trenes, puertos y aeropuertos; la supresión de los vuelos cortos domésticos con alternativas ferroviarias y la implantación de un mecanismo de financiación estatal para el transporte público urbano. Además, obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible o la reordenación de las rutas de transporte público por carretera.

Recupera las indemnizaciones de Renfe por retrasos Como principal novedad, el Congreso ha aprobado una enmienda que obliga a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, una medida suprimida en julio de 2024. Renfe indemnizará el coste total del billete en retrasos de 90 minutos y no de 30 como hasta ahora La iniciativa ha salido adelante gracias el apoyo del PP, Vox, Junts, ERC, Podemos y BNG, por lo que finalmente se verá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con el resto de la ley. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha cuestionado la eficacia que tendrá que la enmienda, pues recuerda que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia. "A ver qué recorrido tiene", ha dicho Puente poco después de su aprobación. En la misma línea, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han tildado de "demagógica y populista" esta medida, que creen que solo busca "un titular de prensa", ya que volver a las indemnizaciones de 15 minutos pondría a la empresa pública en condiciones de inferioridad frente a los operadores extranjeros, que solo devuelven dinero desde los 60 minutos de retraso. Para el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en cambio, el Congreso ha "censurado" la política de transportes de Puente y ha demostrado que hay una mayoría alternativa que "busca preocuparse realmente de las cuestiones que más afectan a la gente", informa Efe.