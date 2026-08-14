Sumar rechaza la prórroga de la central de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de Gobierno
- La formación culpa a los socialistas de "ceder a las presiones del oligopolio energético"
- PP y Vox celebran la decisión y critican que se publique en el BOE "de tapadillo"
Sumar lamenta la decisión de la parte socialista del Gobierno de España de prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz. Fuentes de la formación rechazan tajantemente este hecho y acusan al PSOE de incumplir los acuerdos alcanzados en el seno del Ejecutivo.
La postura de la formación que ahora lidera Verónica Barbero llega después de que este viernes el BOE haya dado la orden ministerial por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear extremeña hasta junio de 2030. Esta prórroga afecta "exclusivamente" a la planta extremeña y "no altera" el cese definitivo de todo el parque nuclear español previsto para 2035, han precisado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Desde Sumar manifiestan su "más absoluta disconformidad", ya que supone "una profunda ruptura del compromiso expresado desde hace años con la ciudadanía". "Seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía", insisten fuentes de la formación.
En un comunicado difundido por los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha culpado al PSOE de no cumplir el acuerdo del Gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".
El diputado del espacio de Sumar Alberto Ibáñez ha cargado contra la parte socialista del Gobierno por ampliar la vida útil de Almaraz. En su cuenta de X, ha asegurado que la decisión se ha tomado de forma "cobarde". "Un 14 de agosto donde Iberdrola está un 53%, Endesa 36% y Naturgy 11% más contentas y ricas mientras que la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez es 0", ha publicado.
La solicitud para extender la vida de la planta se inició en octubre de 2025 cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres dueñas de la central, pidieron de manera formal mantener la actividad de los dos reactores. Su cierre progresivo estaba fijado para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.
PP y Vox celebran la decisión y critican que se publique en el BOE "de tapadillo"
El PP y Vox celebran la decisión de alargar la vida de la central nuclear de Almaraz. "La continuidad de Almaraz es una gran noticia para todos: en primer lugar, para las 4.000 familias extremeñas cuyo futuro dependía de esta decisión. Celebro el éxito de su lucha", ha expresado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en la red social X.
Sin embargo, ha criticado que la decisión se haya tomado tarde y en pleno mes de agosto. "Una rectificación, en pleno agosto para que no se note mucho, tardía e incompleta. El próximo Gobierno desterrará el sectarismo ideológico y garantizará su permanencia más allá de 2030. Es mi compromiso", ha zanjado.
La presidenta extremeña, la popular María Guardiola, también ha celebrado que el BOE haya publicado este viernes la ampliación. "Almaraz seguirá abierta hasta 2030. Y con ella, seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra. Una decisión que da certidumbre a una comarca, que protege miles de empleos y que mantiene en Extremadura una actividad que durante décadas ha sido fundamental para la vida de tantos pueblos y familias que dependen de ella", ha expresado también en X.
Desde Vox, su vicepresidente en la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha considerado que el objetivo de la central nuclear de Almaraz "debe ser 2050". "Almaraz, sí gracias. ¡Nucleares, sí gracias!. El primer paso está dado. Pero solo es el primero, porque el objetivo debe ser 2050", ha insistido en las redes sociales.