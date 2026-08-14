Sumar rechaza la prórroga de la central de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de Gobierno

Sumar lamenta la decisión de la parte socialista del Gobierno de España de prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz. Fuentes de la formación rechazan tajantemente este hecho y acusan al PSOE de incumplir los acuerdos alcanzados en el seno del Ejecutivo.

La postura de la formación que ahora lidera Verónica Barbero llega después de que este viernes el BOE haya dado la orden ministerial por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear extremeña hasta junio de 2030. Esta prórroga afecta "exclusivamente" a la planta extremeña y "no altera" el cese definitivo de todo el parque nuclear español previsto para 2035, han precisado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde Sumar manifiestan su "más absoluta disconformidad", ya que supone "una profunda ruptura del compromiso expresado desde hace años con la ciudadanía". "Seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía", insisten fuentes de la formación.

En un comunicado difundido por los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha culpado al PSOE de no cumplir el acuerdo del Gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".

El diputado del espacio de Sumar Alberto Ibáñez ha cargado contra la parte socialista del Gobierno por ampliar la vida útil de Almaraz. En su cuenta de X, ha asegurado que la decisión se ha tomado de forma "cobarde". "Un 14 de agosto donde Iberdrola está un 53%, Endesa 36% y Naturgy 11% más contentas y ricas mientras que la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez es 0", ha publicado.

La solicitud para extender la vida de la planta se inició en octubre de 2025 cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres dueñas de la central, pidieron de manera formal mantener la actividad de los dos reactores. Su cierre progresivo estaba fijado para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.