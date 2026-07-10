Garamendi: "La broma del absentismo" cuesta 17.000 millones a las empresas, "está fatal que nos acusen de negreros"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi ha pedido diálogo para resolver el "problema" del absentismo en España. En una entrevista en Las mañanas de RNE, el líder de la CEOE ha pedido "sentarse en una mesa con el Gobierno, las comunidades autónomas y los sindicatos" para buscar una solución.

La realidad, ha insistido el líder de la patronal, "es que se han duplicado las bajas, independientemente de los accidentes. De los18 millones de personas trabajadoras en la parte privada,1,4 millones de personas faltan todos los días al trabajo, y eso es una realidad de la que no hablo yo ni el señor Feijóo".

Garamendi ha citado a la OCDE, el Banco de España y la AIREF como organismos que han puesto el foco en el absentismo en nuestro país.

Sobre las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no va a quedarse "en el debate político de buscar al enemigo cuando hay un problema serio que está sobre la mesa. Valora que el presidente del PP lo haya "visibilizado", y dice que "han zumbado a Feijóo por una forma de decir las cosas. Creo que el tema es mucho más importante, es clave en España", ha asegurado en los micrófonos de Radio Nacional de España.

Sobre el debate de lo que se cobra estando de baja por Incapacidad Temporal, Garamendi ha dicho que "en los convenios colectivos con normativa de ley cada empresa tiene la oportunidad de decidir. Yo ahí me remito a los convenios colectivos".

El líder de la CEOE pide más protagonismo para las mutuas Garamendi ha puesto el foco en el sistema sanitario: "Hay que mirar el tema de la sanidad y su saturación", también se ha preguntado "por qué no se da más espacio a las mutuas para que agilicen las pruebas médicas", porque "está claro que hay listas de espera muy grandes en la sanidad pública, operaciones que se atrasan, y eso afecta a las bajas". Garamendi exige al Gobierno más dinero en Sanidad para agilizar las bajas: "¿No puede invertir 4.000 millones?" I. P. Chávarri Garamendi ha hecho una llamada de atención: "Cuidado con la demagogia. Quiero que la gente se cure y quiero poner en orden a la persona que tiene un problema, habrá que contratar más psicólogos, pero que nadie niegue que hay una parte de absentismo profesional. No hay que negar la mayor". Y ha insistido: "Hay que ayudar a quien lo necesita, pero hay que aplicar más controles. Las bajas de los menores de 35 años se han duplicado. Los datos de absentismo están ahí, me parece fatal que nos quieran acusar de ser unos negreros". Según el presidente de la patronal, al margen de las bajas médicas, "hay absentismo y es muy peligroso en las pequeñas empresas que son el 99% de nuestro tejido empresarial, por ejemplo cuando una panadería tiene tres trabajadores y uno es absentista, el negocio tiene que cerrar".