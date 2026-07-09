El PP insiste en abrir un debate "serio y sin prejuicios" sobre el absentismo laboral: "Feijóo tiene más razón que un santo"
- Fuentes del PP reconocen que Feijóo no se explicó bien y dicen que trabajan en una respuesta contra el absentismo
- La izquierda critica "la torpeza política de Feijóo" y dice que su proyecto político es "cuestionar derechos y libertades"
A pesar de que el Partido Popular tuvo que matizar las palabras de Alberto Núñez Feijóo, para decir que lel íder se refería a las bajas injustificadas cuando comparó el absentismo laboral con un cáncer, los populares mantienen una defensa cerrada en torno a su presidente. El portavoz del PP, que se reincorporó recientemente a la actividad política tras recuperarse de un cáncer de páncreas ha insistido en que "una baja por enfermedad no es un capricho" sino "algo a lo que estás condenado" y que además aminora el salario. Sin embargo, según Jorge Sémper, "en España tenemos un problema de absentismo" y "debemos abrir debate serio y profundo sobre esta materia".
"¿Es todo fraude? No. ¿Hay fraude? Si", ha dicho Sémper en una entrevista a RAC1, donde ha pedido abrir "un debate serio sobre las bajas y las bolsas de fraude", ya que el absentismo laboral cuesta, a las arcas públicas españolas, 33 millones de euros, algo que considera inaceptable.
Ayuso: "El presidente Feijóo tiene más razón que un santo"
También ha apoyado a su presidente la dirigente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que "el presidente Feijóo tiene más razón que un santo". Lo decía en un encuentro informativo 20 minutos, en el que ha ironizado sobre los "gobernantes pijoteros que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores". Algo que, ha dicho, hace Pedro Sánchez, que "legisla contra las universidades privadas y hemos sabido estos días que necesita un avión del Ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada en Londres".
"Evidentemente Feijóo no habla de la persona que está enferma, de una mujer embarazada", ha matizado la presidenta madrileña, "no estamos hablando de una persona que tiene un cáncer o una enfermedad sobrevenida".
"España siempre ha sido un país de la colaboración pública privada y de equilibrio, sin capitalismo salvaje, pero sin que lo público lo carcomiera todo", ha continuado la presidenta de Madrid. "Esa economía social de mercado es la que defendemos todos y el equilibrio es lo que ha defendido el presidente Feijóo".
La presidenta madrileña ha llamado la atención sobre que cada día, "6 millones de personas no van a trabajar" pero "los autónomos son los que menos bajas tienen". Esto, en su opinión "demuestra que hay muchas personas que podrían evitarlo", ya que además "es injusto con sus propios compañeros". Por eso, ha calificado de "absurda" lo que define como "política de pancarta facilona".
Mientras se suceden las declaraciones políticas, fuentes del Partido Popular reconocen que Feijóo no se explicó bien el martes, y aseguran que desde Génova se está trabajando en una respuesta para reducir el absentismo que implicará a varias áreas, como Sanidad o economía.
El objetivo es trabajar en una reducción de las bajas médicas a través de dos vías: la de refuerzo de la atención primaria y también los incentivos a trabajadores o empresas.
Díaz cree que las afirmaciones de Feijóo "le inhabilitan para gobernar España"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha criticado con dureza las palabras de Feijóo. Desde Barcelona, Yolanda Díaz ha recordado "el precio que costó conquistar los derechos laborales" e insiste en que "no podemos permanecer en silencio cuando se presentan como privilegios" lo que en realidad son "conquistas democráticas de la clase trabajadora".
Díaz, que ha negado estar sorprendida por las palabras de Feijóo, le ha definido como "un radical económico", ya que "es muy grave lo que está afirmando sin rubor".
“DIRECTO #Canal24horas 📺 | Yolanda Díaz interviene en el 50 aniversario de la asamblea de CCOO en Barcelona, la última que celebró el sindicato bajo clandestinidad https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/VkosBZb5Ji“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 9, 2026
"Sus afirmaciones acerca de las incapacidades temporales, del absentismo, le inhabilitan para gobernar España", ha dicho Díaz sobre el presidente del PP, al que ha explicado que "una baja es no poder trabajar porque estamos enfermos". "Si Feijoo quiere acabar con este problema del que tantas veces habla", ha continuado, "que las once comunidades autónomas del PP se pongan manos a la obra" para "resolver los problemas de la sanidad pública", como las listas de espera. "La afirmación sobre el cáncer es muy grave. Las personas que padecen cáncer son las víctimas de esas listas de espera, está en su mano, Feijoo, poder arreglarlo", ha dicho.
También es grave, para Díaz, que Feijóo dijese ante los empresarios, que actuarán sobre el absentismo "con acuerdo o sin acuerdo, lo vamos a hacer". Esto demuestra, en su opinión, que "todo el tiempo que dedican a hablar de diálogo social es mentira, les importa un rábano": "Lo que nos viene a decir es que él va a acabar con los derechos laborales de España con acuerdo o sin acuerdo".
También desde el ala de Sumar del Ejecutivo, el titular de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha criticado la amenaza "agresiva" de Feijóo contra las clases trabajadoras que, ha asegurado "está dejando claro su proyecto político: cuestionar derechos y libertades fundamentales".
¿Qué tal? Ministro, ¿usted cree que Núñez Feijóo
se equivocó deliberadamente o involuntariamente?
Yo creo que hay dos formas de verlo.
Una tiene que ver con la forma y con una cierta
torpeza política que ha quedado patente, no solo en este asunto.
Lleva una semana para verla el señor Feijóo, porque empezó con la
ley de nietos, se metió en un lío tremendo a ver quién podía votar y
quién no, de la gente que tiene nacionalidad española.
Luego fue a la ley del concebido no nacido, arremetiendo contra los
derechos reproductivos de las mujeres y ahora no se le ha ocurrido otra
mejor idea que de esta manera tan agresiva amenazar los derechos de la
clase trabajadora
Entonces hay una forma de ver lo que es la torpeza política de alguien que no
para de abrir estos jardines, de meterse en estos jardines, pero la
otra, que es más preocupante, es que está dejando a las claras cuál es su
proyecto político.
Cuestionar
derechos y libertades fundamentales, amenazar los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y dejarle bien claro a los trabajadores
cuáles son sus prioridades.
Generar sospechas, criminalizar y anunciar que lo que
viene si gobierna el señor Feijóo son recortes de sus derechos.
Es decir, el señor Feijóo no está preocupado por subir los salarios, por
reducir
los beneficios extraordinarios de las grandes empresas o por solucionar la
vivienda para que pueda vivir un poco mejor la clase trabajadora
sino todo lo contrario.
Su proyecto está bien claro y por tanto lo que urge es demostrar que
es necesario hacer todo lo contrario hacer que los trabajadores vivan mejor
la oposición ha colocado en
no amenazar sus derechos conquistados
la agenda un asunto, el del absentismo.
¿Hay realmente en nuestro país un problema con el absentismo laboral?
en nuestro país el principal problema que afecta a las relaciones laborales
es que tienen que subir más los salarios es que el
crecimiento económico que se ha producido en los últimos años en
España, que es extraordinario, que no tiene comparación en ninguno de los
países
de nuestro entorno, tiene que ir, tiene que ser redistribuido a quienes lo
producen, a los trabajadores, tienen que subir
más los salarios y hay que intervenir el mercado de la vivienda porque es el
principal mecanismo por el que todas las subidas, las mejoras
que ha habido en las condiciones de vida se las están quitando un puñado,
una clase propietaria
internacional además que está haciendo que la vivienda sea el principal
problema de los trabajadores entonces decidir que en este contexto
el tema del que hay que ocuparse es una sospecha generalizada sobre los
trabajadores y amenazarles con o
sin acuerdo de los sindicatos en arrebatarles derechos conquistados es
dejar muy claro de qué lado se está
Del lado de que sigan forrándose quienes más tienen en nuestra sociedad.
Lo que hay que hacer es todo lo contrario,
es darle más derechos a los trabajadores, es reequilibrar la
balanza, es que el crecimiento económico vaya a quienes lo producen,
es mejorar
las condiciones de vida de la mayoría y el señor fijo ha dejado bien claro que
su proyecto es justo el contrario
Esta es la última, pero no la única, de Núñez Fijo estos días.
Lo comentaba antes, el líder del PP también ha dicho que va a
implantar a nivel nacional, en caso de tener oportunidad, la ley del concebido
no nacido, la ley de Isabel Díaz
Ayuso dice que si llega al gobierno va a considerar a los fetos personas a
nivel administrativo.
¿Usted cree que
está de alguna forma comprándole el discurso a las asociaciones
antiabortistas?
Por supuesto, yo creo que el señor Feijóo está haciendo esto porque está
siguiendo la estela que le marca
Vox, es como una veleta, va cambiando de posición y se vio con la ley de
nietos también,
Cada semana defiende una cosa y su contraria solo para intentar cerrarle
el espacio a la extrema derecha.
Está haciendo seguidismo hacia
ese discurso autoritario que se basa en quitarle derechos a las mayorías, que
se basa
en crear jerarquías en la sociedad.
Y con esto, más allá, como decía, de los errores no forzados que puede
estar cometiendo, lo preocupante realmente es que está dejando a las
claras cuál es su proyecto político si llega a gobernar
España, que se basa en restringir derechos, derechos de las mujeres,
derechos de ciudadanía fundamentales como el derecho
al voto o derechos de los trabajadores y bueno pues esto creo que es
importante decirlo y creo que es más importante
hacer avanzar y en esta legislatura conseguir materializar todas las
conquistas posibles
pues para que la inmensa mayoría de nuestro país pues viva un poquito mejor
que creo que eso es la responsabilidad que tenemos
en la izquierda y desde el gobierno.
Ministro, hablando precisamente de materializar una de sus iniciativas
bandera de
sumar dentro del Gobierno de coalición es la ley de vivienda, sin duda es una
de sus máximas prioridades
políticas, es también un compromiso dentro de la coalición.
¿Confía en poder lograr una mayoría ahora sí
en el Congreso de los Diputados a pesar de la polarización de la Cámara?
Sí, por supuesto que confío en ello por una razón y es que este es el principal
problema que tiene la gente en nuestro
país y así lo dicen en todas las encuestas entonces ha costado muchísimo
todo el mundo lo sabe ha sido muy difícil en esta legislatura
conseguir que haya una iniciativa ambiciosa en materia de vivienda, pero
es exactamente el punto en el que
estamos. Anunciamos en el seno del gobierno un
acuerdo para que durante este mes de julio volvamos a aprobar un decreto ley
de vivienda que incluya medidas como la prórroga de los contratos de alquiler,
que ya llevamos una vez al Congreso y que
tumbaron las derechas sin dar un solo argumento para ello, pero lo vamos a
volver a llevar, lo traeremos otra vez y es lo que vamos a hacer
pero también vamos a regular el alquiler de habitaciones o de
temporada, que es una fórmula fraudulenta que están utilizando para
exprimir
para sacar rentas de quien está en la posición más vulnerable en el mercado
de la vivienda o también con la fiscalidad de los pisos turísticos
para acabar con la proliferación ilegal en muchos casos, además de un negocio
que está detrayendo oferta
de vivienda en los centros de las ciudades y en las zonas más turísticas
del país, entre otras muchas cosas.
Es algo que es necesario, que
es de sentido común, que apoya a una inmensa mayoría de la población y estoy
convencido de que lograremos los apoyos para que salga hacia adelante
Otro de los temas para los que ha pedido usted responsabilidad, ministro,
en las últimas horas al resto de grupos parlamentarios es el nuevo
sistema público de cuidados que quieren sacar adelante desde su ministerio
Para ello hay dos asuntos pendientes, un real decreto que tiene que ser
convalidado en el Congreso para aumentar la financiación de forma muy
notable y aprobar las reformas de las leyes de discapacidad y de dependencia.
Esto último se vota hoy en el Congreso.
¿Tienen los apoyos suficientes?
importantísimo hoy porque hoy se va a votar en la Comisión de Derechos
Sociales en el
Congreso de los Diputados las nuevas leyes de discapacidad y dependencia.
discapacidad?
¿En qué consisten? Consisten en refundar
salud?
financiado y centrado en grandes residencias a un modelo que permita
hacer lo que la inmensa mayoría de la gente
transitamos hacia un modelo que lo que va a hacer...
...es ofrecer los soportes y los apoyos necesarios...
...para que la gente pueda vivir en su casa..
con más ayuda a domicilio, con teleasistencia, con centros de día, con
toda una serie de fórmulas innovativas para asegurar..
que los cuidados que todo el mundo sabe porque vivimos más años porque la
población es está más envejecida porque han cambiado las
estructuras familiares, pues que los próximos años va a ser uno de los
principales desafíos para nuestro estado del bienestar.
Esta
reforma de las leyes va a conseguir que viremos, que cambiemos el sistema hacia
ese nuevo modelo y además
viene acompañado, como habéis dicho, de una financiación inédita,
extraordinaria, 6.200 millones de euros para hacer ese
cambio de modelo posible hoy se vota en el congreso es una reforma que tiene un
inmenso apoyo transversal de toda la sociedad
las asociaciones de la discapacidad...
civil, de las asociaciones de la discapacidad, de todas las comunidades
...de todas las comunidades autónomas...
autónomas, de los grupos parlamentarios y
...de los grupos parlamentarios...
...y por tanto confío que pueda ser...
por tanto confío que pueda ser un gran acuerdo en política social, que pues
...un gran acuerdo en política social...
...que pues como fue la aprobación de la Leyela...
como fue la aprobación de la ley ELA o
...o la ampliación de los permisos...
...o el cambio del artículo 49 de la Constitución...
...pues que suscite un gran consenso..
para ampliar nuestro estado social y nuestro estado del bienestar hoy es un
día extraordinariamente importante y creo que en unos años
lo recordaremos como uno de los momentos en los que se tomó un paso
decisivo para ampliar nuestro estado del bienestar
Ministro, dinero sí es lo que usted está planteando, pero parte de las
competencias dependen de las
comunidades autónomas.
¿Cómo va a estar articulada esta ley
para conseguir que lo que se traslade a la vida real de las personas, de esos
millones de familias que al final van a
necesitar esas atenciones que nos estaba detallando?
porque nos hacemos mayores, porque de un modo u otro son leyes que tienen un
calado bastante transversal.
¿Cómo van a conseguir que esto no se quede en una declaración
de intenciones en el trasvase entre las distintas administraciones?
En el proceso de elaboración de la ley, que ya digo, llevamos dos años y medio
con ello, ha participado todo el mundo, los agentes sociales, la sociedad
civil, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios, había
esta especie de reflexión diciendo, no, no, si el modelo está fenomenal, no hay
objeciones sobre el modelo, todos estamos de acuerdo
en que es mejor ir hacia una sociedad que garantice las condiciones para que
la gente pueda envejecer y vivir más años con mucha más mayor..
con mucha más calidad de vida en su casa y con los apoyos necesarios.
Pero decían, claro, para que esto funcione, para que
pueda ser real, hace falta que tenga los recursos necesarios
Mariano Rajoy recortó 5.400 millones de euros durante los años de la austeridad
el gobierno de
que hizo que el sistema sea como lo recibimos hace unos años, con unas
listas de espera enormes, con unos tiempos de espera enormes y con unas
prestaciones insuficientes
Pues lo que hemos hecho para resolver esa duda es poner por delante una
financiación sin precedentes en la
política social en España.
6.200 millones de euros adicionales solo para lo que queda de este año y el
año que viene
no hay ejemplos en el pasado y si me apura mirando a los países de nuestro
entorno no hay ningún país que esté
ahora mismo abordando una ampliación de la protección social de esta magnitud.
Y con esos recursos que van a estar
destinados a este cambio del modelo de cuidados, vamos a conseguir eliminar
las listas de espera, reducir los tiempos de espera también,
tener más prestaciones y de mayor calidad y una cosa importantísima
mejorar las condiciones de trabajo
en el sector de los cuidados.
Porque todo el mundo entiende que en los próximos años vamos a necesitar que
haya más gente trabajando en este
sector, pues tenemos que valorizarlo, reconocer lo importante que es y eso se
tiene que traducir también en mejores
condiciones laborales así lo hemos resuelto poniendo la financiación por
delante y al mismo tiempo llevando unas leyes
que van a cambiar el modelo hacia algo que es de sentido común que
probablemente en la audiencia que esté viendo este programa todo el mundo lo
ha vivido en primera
persona o lo va a vivir una situación en la que dice bueno ahora me tengo que
ocupar de cuidar a una persona a la que quiero o de que me cuiden a mí
Bueno, pues el Estado va a dar un paso decisivo para que sea parte de nuestro
estado del bienestar, de nuestra identidad, como
lo fueron las pensiones la educación o la sanidad que los cuidados formen
que
parte de los derechos de ciudadanía es un momento realmente
Movimiento Sumar
preguntamos qué pasa con el futuro
Sí han dado un paso al frente la actual portavoz parlamentaria, Verónica
Barquero, y su número dos, que es Rosa Martínez.
Entonces usted, confirme, nos queda completamente descartado para liderar
la formación
Yo estoy a lo que estaba explicando.
Yo estoy en el Ministerio de Consumo, que es una responsabilidad
y Derechos Sociales, que es una responsabilidad enorme.
Y creo, si me permiten una reflexión, que la gente que votó a la izquierda
en las elecciones anteriores y la que se va a plantear si votarla en las
próximas, las razones por las que lo hace es
precisamente para esto.
Es para que la acción de gobierno se traduzca en mejoras reales de la vida
cotidiana
de la clase trabajadora en este país.
Y humildemente eso es lo que estamos intentando hacer con el decreto de
vivienda, con la refundación
de la dependencia, con la ampliación de los permisos, con la subida del salario
mínimo, con la subida de las
pensiones... Sí, ministro, ministro, pero eso ha
quedado claro.
Pero yo quería que me dijera si está descartado del todo.
¿Sí o no? No está usted en la carrera.
No va a ser una
opción bajo ningún concepto.
Para... Electoralmente no, pero..
lo que sí soy es un militante convencido de la acción de gobierno y
hasta el último día de esta legislatura
vamos a empujar con estas reformas que además es que creo, si me permite, no
me estaba yendo por los cerros de Gúveda, es que creo que cuando lleguen
las próximas
elecciones lo que va a evaluar la gente de izquierdas es lo que hayamos
conseguido en esta legislatura y esa es mi manera de
contribuir a que la izquierda en las próximas elecciones esté a la altura y
saque un excelente resultado electoral
Habla usted en general de la izquierda, la gente que vota a la izquierda, el
votante de izquierdas.
Hay un
debate en la sociedad ahora mismo y es qué es lo que sucede a la izquierda del
Partido Socialista
Vemos un montón de siglas, vemos un montón de votos que se escapan.
¿Cree posible un proyecto más ambicioso?
en el que quizás pudiesen quedar ocultas algunas siglas y se unificase
el espacio de todo lo que sucede a la izquierda del Partido Socialista para
dar respuestas
reales electoralmente a todas esas personas de las que usted estaba
hablando ahora mismo, toda esa gente que usted dice
vota a la izquierda.
Sí, no solo creo que es posible, sino que estoy convencido de que así
será. Estoy convencido de que cuando lleguen
las elecciones, la izquierda va a estar a la altura y va a ofrecer..
una candidatura solvente y avalada por una trayectoria clara que se traduzca
en hechos
concretos. Una candidatura, ministro.
Una candidatura
claro yo estoy convencido de que así será y además es que creo que es lo que
demanda la inmensa mayoría de la gente
y por tanto creo que lo importante es que en esas elecciones la izquierda sea
capaz de demostrar
en los hechos que en el gobierno, pues bueno, como siempre, esta legislatura
es muy difícil, podemos cometer errores,
nos podemos equivocar pasa siempre pero que la izquierda nunca se confunde de
lealtades y que la razón por la que está
en el gobierno es para conseguir que mejore la vida de la gente y en un
contexto pues que está muy turbio por los casos de
corrupción y las acusaciones, etc., además la izquierda va a ir con la
cabeza bien alta porque en los últimos 15 años del pueblo
más pequeño del país al gobierno del Estado, en distintas fórmulas, con
distintas organizaciones y partidos políticos,
la izquierda ha estado en todos los lugares de responsabilidad y no ha
tenido un solo caso de corrupción porque porque ha sido leal
a su mandato que es intentar mejorar las condiciones de vida de la clase
trabajadora a eso nos dedicamos y estoy
convencido de que cuando lleguen las elecciones sabremos ponerlo en valor y
la gente sabrá reconocerlo.
Así lo ha dicho el ministro, el ala de Sumar del Ejecutivo de Coalición, ha denunciado la "torpeza política de Feijóo" y ha señalado que "el principal problema que afecta a las relaciones laborales en España es que tienen que subir los salarios".
Decidir que el absentismo es el problema, ha concluido, "es dejar claro que se está de lado de quien más tiene en la sociedad".
La portavoz en el Congreso de los Diputados también se ha pronunciado al respecto desde los micros de Radio Nacional. Verónica Barbero ha hablado del "desprecio triple" que viene implícito en las palabras de Feijóo. En primer lugar, ha criticado la utilización de la enfermedad como un "pseudoparasitismo" económico. También ha señalado que es "una vergüenza" acusar a los trabajadores, porque "no hay nadie en este país que quiera enfermarse o que deba pedirse la baja para cuidar de alguien" y ha cuestionado que el popular señale a los médicos "como un foco de fraude"
"Es gravísimo, una falta de conocimiento y de respeto por millones", ha dicho Barbero, que pide trabajar en "mejores jornadas" o en "mejor prevención de riesgos laborales": "Ya verás como mejora el absentismo", ha señalado la portavoz de Sumar, que ha mostrado su "hartazgo" respecto al uso de la palabra cáncer o terminología bélica para hablar sobre enfermedades.
Desde Barcelona, donde CCOO conmemora el medio siglo de la asamblea general del sindicato en la ciudad condal en 1976, el secretario general de Comisiones Obreras ha considerado "preocupante" que se introduzcan mensajes como que "igual que los autónomos se sacrifican y van a trabajar aunque tengan 40 de fiebre, esa tenia que volver a ser la tónica general".
"Estar de baja cuando tienes una dolencia o enfermedad es un derecho adquirido y consolidado de la clase trabajadora de este país", ha dicho Unai Sordo: "No se puede venir a cuestionar un derecho asentado como es poder tener una baja cuando estás enfermo".