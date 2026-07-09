El PP insiste en abrir un debate "serio y sin prejuicios" sobre el absentismo laboral: "Feijóo tiene más razón que un santo"

¿Qué tal? Ministro, ¿usted cree que Núñez Feijóo

se equivocó deliberadamente o involuntariamente?

Yo creo que hay dos formas de verlo.

Una tiene que ver con la forma y con una cierta

torpeza política que ha quedado patente, no solo en este asunto.

Lleva una semana para verla el señor Feijóo, porque empezó con la

ley de nietos, se metió en un lío tremendo a ver quién podía votar y

quién no, de la gente que tiene nacionalidad española.

Luego fue a la ley del concebido no nacido, arremetiendo contra los

derechos reproductivos de las mujeres y ahora no se le ha ocurrido otra

mejor idea que de esta manera tan agresiva amenazar los derechos de la

clase trabajadora

Entonces hay una forma de ver lo que es la torpeza política de alguien que no

para de abrir estos jardines, de meterse en estos jardines, pero la

otra, que es más preocupante, es que está dejando a las claras cuál es su

proyecto político.

Cuestionar

derechos y libertades fundamentales, amenazar los derechos sexuales y

reproductivos de las mujeres y dejarle bien claro a los trabajadores

cuáles son sus prioridades.

Generar sospechas, criminalizar y anunciar que lo que

viene si gobierna el señor Feijóo son recortes de sus derechos.

Es decir, el señor Feijóo no está preocupado por subir los salarios, por

reducir

los beneficios extraordinarios de las grandes empresas o por solucionar la

vivienda para que pueda vivir un poco mejor la clase trabajadora

sino todo lo contrario.

Su proyecto está bien claro y por tanto lo que urge es demostrar que

es necesario hacer todo lo contrario hacer que los trabajadores vivan mejor

la oposición ha colocado en

no amenazar sus derechos conquistados

la agenda un asunto, el del absentismo.

¿Hay realmente en nuestro país un problema con el absentismo laboral?

en nuestro país el principal problema que afecta a las relaciones laborales

es que tienen que subir más los salarios es que el

crecimiento económico que se ha producido en los últimos años en

España, que es extraordinario, que no tiene comparación en ninguno de los

países

de nuestro entorno, tiene que ir, tiene que ser redistribuido a quienes lo

producen, a los trabajadores, tienen que subir

más los salarios y hay que intervenir el mercado de la vivienda porque es el

principal mecanismo por el que todas las subidas, las mejoras

que ha habido en las condiciones de vida se las están quitando un puñado,

una clase propietaria

internacional además que está haciendo que la vivienda sea el principal

problema de los trabajadores entonces decidir que en este contexto

el tema del que hay que ocuparse es una sospecha generalizada sobre los

trabajadores y amenazarles con o

sin acuerdo de los sindicatos en arrebatarles derechos conquistados es

dejar muy claro de qué lado se está

Del lado de que sigan forrándose quienes más tienen en nuestra sociedad.

Lo que hay que hacer es todo lo contrario,

es darle más derechos a los trabajadores, es reequilibrar la

balanza, es que el crecimiento económico vaya a quienes lo producen,

es mejorar

las condiciones de vida de la mayoría y el señor fijo ha dejado bien claro que

su proyecto es justo el contrario

Esta es la última, pero no la única, de Núñez Fijo estos días.

Lo comentaba antes, el líder del PP también ha dicho que va a

implantar a nivel nacional, en caso de tener oportunidad, la ley del concebido

no nacido, la ley de Isabel Díaz

Ayuso dice que si llega al gobierno va a considerar a los fetos personas a

nivel administrativo.

¿Usted cree que

está de alguna forma comprándole el discurso a las asociaciones

antiabortistas?

Por supuesto, yo creo que el señor Feijóo está haciendo esto porque está

siguiendo la estela que le marca

Vox, es como una veleta, va cambiando de posición y se vio con la ley de

nietos también,

Cada semana defiende una cosa y su contraria solo para intentar cerrarle

el espacio a la extrema derecha.

Está haciendo seguidismo hacia

ese discurso autoritario que se basa en quitarle derechos a las mayorías, que

se basa

en crear jerarquías en la sociedad.

Y con esto, más allá, como decía, de los errores no forzados que puede

estar cometiendo, lo preocupante realmente es que está dejando a las

claras cuál es su proyecto político si llega a gobernar

España, que se basa en restringir derechos, derechos de las mujeres,

derechos de ciudadanía fundamentales como el derecho

al voto o derechos de los trabajadores y bueno pues esto creo que es

importante decirlo y creo que es más importante

hacer avanzar y en esta legislatura conseguir materializar todas las

conquistas posibles

pues para que la inmensa mayoría de nuestro país pues viva un poquito mejor

que creo que eso es la responsabilidad que tenemos

en la izquierda y desde el gobierno.

Ministro, hablando precisamente de materializar una de sus iniciativas

bandera de

sumar dentro del Gobierno de coalición es la ley de vivienda, sin duda es una

de sus máximas prioridades

políticas, es también un compromiso dentro de la coalición.

¿Confía en poder lograr una mayoría ahora sí

en el Congreso de los Diputados a pesar de la polarización de la Cámara?

Sí, por supuesto que confío en ello por una razón y es que este es el principal

problema que tiene la gente en nuestro

país y así lo dicen en todas las encuestas entonces ha costado muchísimo

todo el mundo lo sabe ha sido muy difícil en esta legislatura

conseguir que haya una iniciativa ambiciosa en materia de vivienda, pero

es exactamente el punto en el que

estamos. Anunciamos en el seno del gobierno un

acuerdo para que durante este mes de julio volvamos a aprobar un decreto ley

de vivienda que incluya medidas como la prórroga de los contratos de alquiler,

que ya llevamos una vez al Congreso y que

tumbaron las derechas sin dar un solo argumento para ello, pero lo vamos a

volver a llevar, lo traeremos otra vez y es lo que vamos a hacer

pero también vamos a regular el alquiler de habitaciones o de

temporada, que es una fórmula fraudulenta que están utilizando para

exprimir

para sacar rentas de quien está en la posición más vulnerable en el mercado

de la vivienda o también con la fiscalidad de los pisos turísticos

para acabar con la proliferación ilegal en muchos casos, además de un negocio

que está detrayendo oferta

de vivienda en los centros de las ciudades y en las zonas más turísticas

del país, entre otras muchas cosas.

Es algo que es necesario, que

es de sentido común, que apoya a una inmensa mayoría de la población y estoy

convencido de que lograremos los apoyos para que salga hacia adelante

Otro de los temas para los que ha pedido usted responsabilidad, ministro,

en las últimas horas al resto de grupos parlamentarios es el nuevo

sistema público de cuidados que quieren sacar adelante desde su ministerio

Para ello hay dos asuntos pendientes, un real decreto que tiene que ser

convalidado en el Congreso para aumentar la financiación de forma muy

notable y aprobar las reformas de las leyes de discapacidad y de dependencia.

Esto último se vota hoy en el Congreso.

¿Tienen los apoyos suficientes?

importantísimo hoy porque hoy se va a votar en la Comisión de Derechos

Sociales en el

Congreso de los Diputados las nuevas leyes de discapacidad y dependencia.

discapacidad?

¿En qué consisten? Consisten en refundar

salud?

financiado y centrado en grandes residencias a un modelo que permita

hacer lo que la inmensa mayoría de la gente

transitamos hacia un modelo que lo que va a hacer...

...es ofrecer los soportes y los apoyos necesarios...

...para que la gente pueda vivir en su casa..

con más ayuda a domicilio, con teleasistencia, con centros de día, con

toda una serie de fórmulas innovativas para asegurar..

que los cuidados que todo el mundo sabe porque vivimos más años porque la

población es está más envejecida porque han cambiado las

estructuras familiares, pues que los próximos años va a ser uno de los

principales desafíos para nuestro estado del bienestar.

Esta

reforma de las leyes va a conseguir que viremos, que cambiemos el sistema hacia

ese nuevo modelo y además

viene acompañado, como habéis dicho, de una financiación inédita,

extraordinaria, 6.200 millones de euros para hacer ese

cambio de modelo posible hoy se vota en el congreso es una reforma que tiene un

inmenso apoyo transversal de toda la sociedad

las asociaciones de la discapacidad...

civil, de las asociaciones de la discapacidad, de todas las comunidades

...de todas las comunidades autónomas...

autónomas, de los grupos parlamentarios y

...de los grupos parlamentarios...

...y por tanto confío que pueda ser...

por tanto confío que pueda ser un gran acuerdo en política social, que pues

...un gran acuerdo en política social...

...que pues como fue la aprobación de la Leyela...

como fue la aprobación de la ley ELA o

...o la ampliación de los permisos...

...o el cambio del artículo 49 de la Constitución...

...pues que suscite un gran consenso..

para ampliar nuestro estado social y nuestro estado del bienestar hoy es un

día extraordinariamente importante y creo que en unos años

lo recordaremos como uno de los momentos en los que se tomó un paso

decisivo para ampliar nuestro estado del bienestar

Ministro, dinero sí es lo que usted está planteando, pero parte de las

competencias dependen de las

comunidades autónomas.

¿Cómo va a estar articulada esta ley

para conseguir que lo que se traslade a la vida real de las personas, de esos

millones de familias que al final van a

necesitar esas atenciones que nos estaba detallando?

porque nos hacemos mayores, porque de un modo u otro son leyes que tienen un

calado bastante transversal.

¿Cómo van a conseguir que esto no se quede en una declaración

de intenciones en el trasvase entre las distintas administraciones?

En el proceso de elaboración de la ley, que ya digo, llevamos dos años y medio

con ello, ha participado todo el mundo, los agentes sociales, la sociedad

civil, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios, había

esta especie de reflexión diciendo, no, no, si el modelo está fenomenal, no hay

objeciones sobre el modelo, todos estamos de acuerdo

en que es mejor ir hacia una sociedad que garantice las condiciones para que

la gente pueda envejecer y vivir más años con mucha más mayor..

con mucha más calidad de vida en su casa y con los apoyos necesarios.

Pero decían, claro, para que esto funcione, para que

pueda ser real, hace falta que tenga los recursos necesarios

Mariano Rajoy recortó 5.400 millones de euros durante los años de la austeridad

el gobierno de

que hizo que el sistema sea como lo recibimos hace unos años, con unas

listas de espera enormes, con unos tiempos de espera enormes y con unas

prestaciones insuficientes

Pues lo que hemos hecho para resolver esa duda es poner por delante una

financiación sin precedentes en la

política social en España.

6.200 millones de euros adicionales solo para lo que queda de este año y el

año que viene

no hay ejemplos en el pasado y si me apura mirando a los países de nuestro

entorno no hay ningún país que esté

ahora mismo abordando una ampliación de la protección social de esta magnitud.

Y con esos recursos que van a estar

destinados a este cambio del modelo de cuidados, vamos a conseguir eliminar

las listas de espera, reducir los tiempos de espera también,

tener más prestaciones y de mayor calidad y una cosa importantísima

mejorar las condiciones de trabajo

en el sector de los cuidados.

Porque todo el mundo entiende que en los próximos años vamos a necesitar que

haya más gente trabajando en este

sector, pues tenemos que valorizarlo, reconocer lo importante que es y eso se

tiene que traducir también en mejores

condiciones laborales así lo hemos resuelto poniendo la financiación por

delante y al mismo tiempo llevando unas leyes

que van a cambiar el modelo hacia algo que es de sentido común que

probablemente en la audiencia que esté viendo este programa todo el mundo lo

ha vivido en primera

persona o lo va a vivir una situación en la que dice bueno ahora me tengo que

ocupar de cuidar a una persona a la que quiero o de que me cuiden a mí

Bueno, pues el Estado va a dar un paso decisivo para que sea parte de nuestro

estado del bienestar, de nuestra identidad, como

lo fueron las pensiones la educación o la sanidad que los cuidados formen

que

parte de los derechos de ciudadanía es un momento realmente

Movimiento Sumar

preguntamos qué pasa con el futuro

Sí han dado un paso al frente la actual portavoz parlamentaria, Verónica

Barquero, y su número dos, que es Rosa Martínez.

Entonces usted, confirme, nos queda completamente descartado para liderar

la formación

Yo estoy a lo que estaba explicando.

Yo estoy en el Ministerio de Consumo, que es una responsabilidad

y Derechos Sociales, que es una responsabilidad enorme.

Y creo, si me permiten una reflexión, que la gente que votó a la izquierda

en las elecciones anteriores y la que se va a plantear si votarla en las

próximas, las razones por las que lo hace es

precisamente para esto.

Es para que la acción de gobierno se traduzca en mejoras reales de la vida

cotidiana

de la clase trabajadora en este país.

Y humildemente eso es lo que estamos intentando hacer con el decreto de

vivienda, con la refundación

de la dependencia, con la ampliación de los permisos, con la subida del salario

mínimo, con la subida de las

pensiones... Sí, ministro, ministro, pero eso ha

quedado claro.

Pero yo quería que me dijera si está descartado del todo.

¿Sí o no? No está usted en la carrera.

No va a ser una

opción bajo ningún concepto.

Para... Electoralmente no, pero..

lo que sí soy es un militante convencido de la acción de gobierno y

hasta el último día de esta legislatura

vamos a empujar con estas reformas que además es que creo, si me permite, no

me estaba yendo por los cerros de Gúveda, es que creo que cuando lleguen

las próximas

elecciones lo que va a evaluar la gente de izquierdas es lo que hayamos

conseguido en esta legislatura y esa es mi manera de

contribuir a que la izquierda en las próximas elecciones esté a la altura y

saque un excelente resultado electoral

Habla usted en general de la izquierda, la gente que vota a la izquierda, el

votante de izquierdas.

Hay un

debate en la sociedad ahora mismo y es qué es lo que sucede a la izquierda del

Partido Socialista

Vemos un montón de siglas, vemos un montón de votos que se escapan.

¿Cree posible un proyecto más ambicioso?

en el que quizás pudiesen quedar ocultas algunas siglas y se unificase

el espacio de todo lo que sucede a la izquierda del Partido Socialista para

dar respuestas

reales electoralmente a todas esas personas de las que usted estaba

hablando ahora mismo, toda esa gente que usted dice

vota a la izquierda.

Sí, no solo creo que es posible, sino que estoy convencido de que así

será. Estoy convencido de que cuando lleguen

las elecciones, la izquierda va a estar a la altura y va a ofrecer..

una candidatura solvente y avalada por una trayectoria clara que se traduzca

en hechos

concretos. Una candidatura, ministro.

Una candidatura

claro yo estoy convencido de que así será y además es que creo que es lo que

demanda la inmensa mayoría de la gente

y por tanto creo que lo importante es que en esas elecciones la izquierda sea

capaz de demostrar

en los hechos que en el gobierno, pues bueno, como siempre, esta legislatura

es muy difícil, podemos cometer errores,

nos podemos equivocar pasa siempre pero que la izquierda nunca se confunde de

lealtades y que la razón por la que está

en el gobierno es para conseguir que mejore la vida de la gente y en un

contexto pues que está muy turbio por los casos de

corrupción y las acusaciones, etc., además la izquierda va a ir con la

cabeza bien alta porque en los últimos 15 años del pueblo

más pequeño del país al gobierno del Estado, en distintas fórmulas, con

distintas organizaciones y partidos políticos,

la izquierda ha estado en todos los lugares de responsabilidad y no ha

tenido un solo caso de corrupción porque porque ha sido leal

a su mandato que es intentar mejorar las condiciones de vida de la clase

trabajadora a eso nos dedicamos y estoy

convencido de que cuando lleguen las elecciones sabremos ponerlo en valor y

la gente sabrá reconocerlo.