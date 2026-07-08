El Gobierno califica la propuesta de Feijóo de "involución" y el PP les acusa de hacer "demagogia barata"

Continúan las declaraciones cruzadas entre Gobierno, oposición y agentes sociales, a cuenta de las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que criticó el absentismo laboral como un "cáncer" y propuso que los trabajadores que estén de baja cobren menos. Las respuestas se producían inmediatamente y desde Ankara, donde participa en la cumbre de la OTAN, el presidente del Gobierno, publicó un mensaje en la red social X donde se situó "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla".

Estas reacciones han continuado este miércoles en nuestro país. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha criticado "el fondo y la forma" de las "gravísimas" declaraciones de Feijóo, cuyo mensaje ha comparado con el de la extrema derecha: "Su único proyecto son recortes, desconocimiento, acabar con diálogo social", ha dicho. "Esta vez no es un bulo del PP, sino su verdad, que tiene mismos mensajes que Vox". "En esa carrera desnortada propone involución, recortes y hacer daño a trabajadores", ha criticado.

El Gobierno cree que "el único proyecto del PP son los recortes" Durante una entrevista al programa Mañaneros, la portavoz del ejecutivo, ha señalado que "el único proyecto del PP para España son los recortes": "Es en esa carrera en la que quieren puntuar para ver quien es más ultra", ha dicho. Saiz, que insiste en que "la salud de los trabajadores tiene que estar en el centro" y que "ha costado décadas alcanzar estos niveles de protección social", se refiere a la "desregulación" que dice, quiere implementar el PP: "Cargarse en cero coma la negociación colectiva y dialogo social". La portavoz, que ha justificado el incremento en el número de bajas por que hoy día hay cuatro millones de trabajadores más que en 2018, ha acusado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de tener un "profundo desconocimiento del país que quiere gobernar". "No vamos a permitir un paso atrás en esto", ha concluido, para pedir a las comunidades gobernadas por el PP que fortalezcan el sistema público de sanidad. También se ha pronunciado al respecto el ministro para la Transformación Digital y la función Pública, Óscar López, que se ha mostrado "preocupado": "Feijoo nos cuenta un proyecto que va contra los derechos y contra los trabajadores". Aunque López ha agradecido esa "transparencia", insiste en que lo que propone Feijóo es "retroceder en derechos". Algo que dice, es "coherente", después de la "contrareforma laboral" del PP que "supuso un retroceso de los derechos". Y ha insistido, en que "la diferencia es un gobierno que avanza en derechos para los trabajadores o una oposición que quiere recortarlos". “Y el mayor chiste de todos es que el que quiere recortar salarios a las bajas laborales indefectiblemente tendría que contar con Abascal de Vicepresidente. Con Vagascal!!!“ — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 8, 2026 "Hay veces que cuando uno habla sin pensar, dice lo que piensa", ha criticado el ministro de Hacienda, Arcadi Espada, que ha continuado "creo que esta es una de ellas": "El único proyecto que ofrece Feijóo es el de los recortes. Lo que sí sabemos es que cada vez Feijóo se parece más a Abascal y a Milei", ha aseverado. Desde la red social X, el ministro de Transportes Óscar Puente ha ironizado con que, para recortar salarios, Feijóo "tendría que contar con Abascal de vicepresidente".

El PP pide "llamar las cosas por su nombre": "Feijóo le ha puesto el cascabel al gato" Sin embargo, el Vicesecretario General del PP, Elías Bendodo, insiste en que lo que dice su líder "tiene sentido común" y está de actualidad: "En España tenemos un 1.200.000 personas que cada día no van a trabajar, y eso cuesta 30.000 millones de euros". Y ha continuado, "ningún país de Europa puede permitírselo". "Feijóo le ha puesto el cascabel al gato", ha dicho Bendodo, que ha pedido "llamar las cosas por su nombre": "No podemos tener un gobierno donde los principales perjudicados por el absentismo no justificado son los trabajadores que cumplen", ha matizado. El popular ha acusado a Sánchez de hacer "demagogia barata" con este tema: "Lo entiendo, sobre todo porque se siente aludido, porque su hermano sigue buscando la oficina donde tiene que trabajar", ha ironizado. Feijóo sugiere que un trabajador de baja cobre menos y considera el absentismo laboral "un cáncer" Horas antes, las redes sociales del PP iban en esta misma dirección, con un post en X en el que han aludido al hermano del presidente del Gobierno y también a los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez, dos de las "definiciones gráficas" que el PP pone de "absentismo". También en X, el vicesecretario de Economía y Desarollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha salido al paso de las palabras de Pedro Sánchez para criticar que el absentismo se ha disparado "sin que el Gobierno haga absolutamente nada" y defender que acabar con este "abuso" es defender al trabajador. “El 70% de los españoles nunca cogen una baja, pero el absentismo se ha disparado sin que el Gobierno haga absolutamente nada. Resultado: empresas asfixiadas, compañeros cargando con trabajo ajeno y 18.400ME de coste para la SS.



Acabar con el abuso es defender al trabajador https://t.co/jUEQQPmLab“ — Alberto Nadal (@anadalbelda) July 8, 2026 El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha señalado en una entrevista en Telecinco que debe haber una acción conjunta de Gobierno, CCAA y agentes sociales para acordar medidas contra el absentismo fraudulento con el objetivo de proteger tanto a los trabajadores como a los empleados que enferman: “Es un problema grave que precisa el diálogo social”. Bravo, que ha recordado que Sánchez ya puso en marcha una mesa para hablar del absentismo, pero no se hizo nada "por falta de consenso", ha recordado que "el 10% de los trabajadores tienen el 50% de las bajas y tres de cada cuatro trabajadores en el año 2024 no faltó ni un solo día a trabajar", lo cual "plantea desequilibrios". Matizando las palabras de Feijóo, Bravo señala que el objetivo no es enfrentar a trabajadores y empresas, sino construir un acuerdo que combine diálogo social, protección a quienes realmente están enfermos y medidas eficaces para perseguir el fraude.