Garamendi exige al Gobierno más dinero en Sanidad para agilizar las bajas: "¿No puede invertir 4.000 millones?"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha exigido al Gobierno este jueves más inversión en Sanidad para agilizar los procesos de baja de los trabajadores. Los empresarios consideran que gran parte del problema ligado al absentismo laboral reside en que los médicos no dan abasto o no tienen los recursos suficientes para atender en tiempo a los trabajadores de baja por una enfermedad común.

Garamendi no ha querido entrar en la polémica desatada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que defendió que un trabajador que no acude a su puesto no puede cobrar lo mismo que uno que sí, pero ha señalado que hace falta abrir un debate sobre el absentismo laboral y el impacto que tiene en las empresas y en la sociedad.

Al día faltan a su puesto 1,4 millones de personas por estar de baja y eso tiene un coste, para las empresas y el Gobierno, de 33.000 millones de euros al año. El grueso de la factura, como ha recordado Garamendi, 17.000 millones, la asumen las empresas. "Lo que planteamos es que hay que abordarlo, es una cuestión que hay que poner encima de la mesa, vamos a hablar del absentismo, aunque no es solo esto, realmente el problema es que hace falta una mejor sanidad", ha apuntado el presidente de los empresarios, que ha abogado por reforzar el Instituto Nacional de Salud o incrementar las plantillas de psiquiatras y psicólogos por el incremento de las enfermedades mentales tras la pandemia.

Pero ante todo Garamendi ha exigido que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y ponga los medios necesarios para mejorar la Sanidad. "Si al Gobierno esto le cuesta 16.000 millones al año, ¿no puede invertir 4.000 en Sanidad y a lo mejor la broma pasa a costarle 9.000 y la gente está mejor atendida?", ha planteado.

Garamendi ha vuelto a poner encima de la mesa una vieja reivindicación de la patronal, la de que las mutuas puedan intervenir para agilizar los procesos de baja. Y aunque esta medida ya está prevista, lo cierto es que la mayoría de comunidades no la está utilizando. A día de hoy sólo cinco comunidades han firmado un convenio para su implantación.