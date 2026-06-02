El paro baja a 2,32 millones, la menor cifra en mayo desde 2007, y la afiliación avanza hasta los 22,3 millones

La proximidad del verano ya se nota en el mercado laboral. El paro ha bajado en mayo hasta registrar 2,32 millones de personas en desempleo, la menor cifra para ese mes en 19 años, desde 2007, antes del comienzo de la gran crisis financiera. Mientras tanto, el empleo ha seguido avanzando y la Seguridad Social ha anotado de media 22,3 millones de afiliaciones, un nuevo máximo en la estadística que ha publicado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos datos suponen que 36.323 personas menos han estado desempleadas, si se compara con abril, y son 134.162 menos que en mayo del año pasado, con descensos en todos los sectores productivos, pero un aumento en el colectivo sin empleo anterior. Además, por primera vez en un mes de mayo, hay menos de 165.000 jóvenes de menos de 25 años en paro, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo.

En cuanto a la creación de empleo, en mayo se han sumado 231.975 afiliaciones de media, el segundo mayor aumento desde abril desde que se tienen datos. Dicha serie está marcada por el calendario y refleja el aumento de contrataciones de cara a la campaña de verano, pero la serie desestacionalizada, que elimina ese efecto, se sitúa también en máximos, con 22,1 millones de cotizantes, tras encadenar 64 meses consecutivos de subidas.

Los niveles récord se repiten en las curvas de jóvenes, mujeres, hombres, autónomos y extranjeros. Estos últimos han alcanzado los 3,36 millones de afiliaciones y representan ya el 15% del total en España.

La hostelería lidera la creación de empleo en mayo Y prueba de la fuerza del verano para animar el mercado laboral está en que la hostelería lidera la creación de empleo, con casi 66.000 afiliaciones más que en abril y 34.000 más que en el mismo mes del año pasado. Este sector roza los 1,68 millones de cotizantes. Destaca también el aumento en el último mes del empleo en las actividades administrativas y servicios auxiliares, con un mayor aumento interanual (cerca de 44.000) y un incremento notable en el último mes (27.000), hasta los 1,5 millones de afiliaciones en total en mayo. En términos interanuales, las actividades sanitarias y de servicios sociales son las que más afiliados han aportado a la Seguridad Social, más de 77.000. El sistema especial agrario retoma las subidas este mes, con casi 21.000 afiliaciones más, hasta las 693.610 en total, pero deja un saldo negativo de casi 5.000 personas en el último año. Igualmente, el del hogar retrocede hasta las 355.572 afiliaciones, 4.500 menos que en abril y 8.000 menos que en mayo del año pasado. La tendencia es ascendente, en cambio, en el trabajo autónomo, que toca un máximo de 3,46 personas por cuenta propia, tras sumar en el último mes 15.470 y 45.850 en el último año. En este régimen, la mayoría del nuevo empleo corresponde a actividades profesionales, científicas y técnicas, que suman más de 12.000 personas desde mayo de 2025. Por género, de las 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social en total, 11,7 millones corresponden a hombres y 10,6 millones a mujeres, lo que significa que el empleo femenino representa el 47,45% del total, una proporción cada vez más próxima al 50%.