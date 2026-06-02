España prevé crear 800.000 contratos temporales en un verano que se espera de récord en empleo y turismo

España espera batir este verano récord de contratos temporales con la firma de 790.245 para cubrir las necesidades de la temporada alta turística. Son un 12,2% más que los rubricados el año pasado, según las estimaciones de la agencia de empleo Randstad, y son el doble que los que se creaban hace una década. El dato, además, confirma que el sector hace tiempo dejó atrás la fuerte crisis provocada por el coronavirus.

Por ramas de actividad, la hostelería y la restauración lideran la contratación estival, con una previsión de 389.330 puestos, el 49,3% del total. "Esta actividad se consolida como el principal motor del empleo estacional en nuestro país, con un crecimiento del 24% respecto a 2025", destaca Randstad en un comunicado.

El transporte y la logística crearán 219.720 contratos, el 27,8%. Y aunque el sector registra un descenso interanual del 5,1%, "continúa siendo uno de los pilares fundamentales del empleo durante el verano". "Se ha consolidado como una actividad básica en los últimos años, aumentando paulatinamente su peso en el número de ocupados en nuestro país, por lo que se ve menos impactado que en anteriores campañas", precisa Randstad.

Hostelería y transporte suman el 77% de los nuevos contratos, mientras que en tercer lugar se sitúa el comercio. Una actividad que, según apuntan las previsiones, será capaz de generar 152.105 contrataciones para el verano, un 19,2% del total. El crecimiento respecto al año pasado es de un 10,6%, gracias fundamentalmente al dinamismo que suelen registrar las zonas turísticas y los centros comerciales durante esta época del año.

Además, el ocio y el entretenimiento registrarán 29.090 nuevos contratos. El dato supone el 3,7% y es, como remarca Randstad, el sector que experimenta el mayor crecimiento relativo, con una subida del 35,1%, por la celebración de eventos, festivales y actividades vinculadas al turismo.

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 142.480 contrataciones, lidera el ranking, seguida de Cataluña, donde se crearán 121.325 puestos, y Madrid, con 102.740. Las tres regiones concentran la mitad del total de contratos que se firmarán en España, "gracias a su combinación de turismo, comercio y actividades logísticas de alta intensidad durante el verano".

Los trabajadores más demandados "Las empresas necesitan reforzar sus plantillas con rapidez para hacer frente al incremento de actividad que se concentra en apenas unas semanas", precisa la compañía especializada en recursos humanos. Según la firma, las empresas buscan profesionales que puedan incorporarse de forma inmediata, con una alta capacidad de adaptación y con experiencia previa. "Impuesto al robot" y renta básica universal, propuestas para frenar el impacto de la IA en el empleo Alma Navarro En función de la rama de actividad, las compañías piden conocimiento de idiomas, competencias digitales básicas, manejo de herramientas tecnológicas y flexibilidad horaria, entre otros requisitos. Y los perfiles más demandados son los de conductores, repartidores, camareros, cocineros, personal de barra, auxiliares de cocina, dependientes, cajeros y reponedores, animadores, monitores y personal de eventos.