Alejandro García es estudiante universitario, pero este verano trabajará en un bar de playa en los Caños de Meca, Cádiz. "Como la mayoría de los jóvenes de mi zona, nos dedicamos a la hostelería para sacarnos algún dinero", cuanta a RTVE.es este chico de 22 años, que se suma a las cifras de empleo estacional que caracteriza desde hace décadas al mercado laboral español.

Es temporada alta y el sector turístico prevé superar este año las cifras de 2019 en reservas, mientras en empleo ya ha batido récords: en mayo se alcanzaron los 2,75 millones de afiliados a la Seguridad Social, según Turespaña, unos 50.000 más que en julio del año pasado y una cifra que supone el 13,3% del total de los afiliados del conjunto de sectores de la economía española.

"Las categorías de camareros de sala, barra y ayudantes de cocina son las que más nos demandan en el sector de hostelería para la campaña veraniega, principalmente, en las zonas turísticas", concreta Julia Carpio, directora de Servicios de Adecco Staffing, que recuerda que supermercados y grandes superficies de la costa también "incrementan muchísimo la venta" y se tienen que surtir de personal: cajeros, reponedores, repartidores…

Pero no solo del sol y playa vive la economía. El periodo de rebajas aviva las contrataciones de trabajadores en comercio y, cada vez más, en logística para gestionar los envíos. Carpio relata que el ritmo también aminoró para este sector durante la pandemia de COVID-19, pero la afluencia a las tiendas ha vuelto en 2023 y, con ella, las ofertas de empleo.

La fotografía del trabajo veraniego se completa, entre otros, con las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre, como monitores de campamento, socorristas o servicios de limpieza, que la legislación obliga a reconocer como ‘fijos discontinuos’ si la relación laboral se repite año tras año.

De acuerdo con sus datos, el personal fijo de los servicios que pivotan alrededor del sector turístico (agencias de viaje, recepcionistas de hotel, etc.) se ha incrementado en unas 6.000 personas en cada uno de los colectivos, no así en la categoría de camareros, donde CC.OO. asegura que se han destruido 32.000 empleos desde 2019. "Más turistas con menos trabajadores hace que se hayan incrementado las cargas de trabajo", lamenta Gutiérrez, aunque el sector hostelero confía en que este sea el año de la recuperación.

Con todo, para otros muchos, el trabajo de verano no es más que un impasse. En Zara y Lefties, por ejemplo, Maestro indica que el perfil de los contratos de temporada está en estudiantes entre los 18 y los 22 años y que solo un "porcentaje mínimo" se queda para hacer carrera como dependiente y luego encargado, etc., como le ocurrió a él.

"Mientras trabajan generan paro y, cuando acaba la temporada, saben que mantienen su puesto. Ese tiempo intermedio se utiliza para formarse , etc.", esboza, por su parte, Omar Francisco Rodríguez Cabrera, de UGT, que aclara que, dada su profesionalización, "no suelen acudir en masa a trabajar en otros sectores", aunque no se pueda generalizar.

La economía del tiempo libre

Precisamente, las vacaciones escolares y universitarias abren otro mundo de posibilidades para la economía: el ocio. Rocío Blanco es enfermera en un hospital madrileño, pero cada verano saca tiempo para trabajar en dos campamentos. Las primeras semanas las dedica a las actividades que organiza su club de gimnasia rítmica, con "una forma más lúdica de entrenar", y la segunda mitad de julio se suma como enfermera en una acampada en Boadilla del Monte.

"Fui el primer año porque esos 15 días no tenía nada que hacer, no me salía ningún contrato. Pero al final me encantó la experiencia y este es mi séptimo año. Ya voy por gusto, aunque el dinero también ayuda, por supuesto", confiesa sobre sus razones para dedicar cada año un porcentaje de sus vacaciones en el hospital para seguir trabajando.

No es raro que parte de esta actividad sea altruista, nos cuenta, muchos niños que empiezan como acampados acaban como monitores. Así el peso económico del sector es modesto si lo comparamos con la hostelería. En todo 2019, unas 242.000 personas trabajaron en empresas de actividades deportivas o recreativas en España, frente a los 1,6 millones de empleados de la hostelería durante ese año, según el INE. Su cifra de negocio representó el 0,6% del total del sector servicios en España: el tiempo libre también genera riqueza y, como demuestra la experiencia de Rocío, necesita profesionales cualificados.