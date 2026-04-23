Comisión de la SEPI en el Senado, en directo: el exdirectivo de Globalia se niega a declarar sobre el rescate de Air Europa

El exdirector ejecutivo de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación en el Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alegando que el pasado martes ya acudió como testigo al Tribunal Supremo y contestó a todas las cuestiones relacionadas con el tema objeto de la investigación parlamentaria.

Así lo ha expuesto Hidalgo al comienzo de su comparecencia este jueves en el Senado, donde ha recordado que ya fue interrogado en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y que respondió a las preguntas de los grupos. Tanto Hidalgo como el exdirector de la asesoría jurídica de Globalia, Ramiro Campos, han sido citados este jueves en el Senado por el Partido Popular en la comisión de la SEPI por el rescate a Air Europa en la pandemia del coronavirus.