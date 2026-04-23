Comisión de la SEPI en el Senado, en directo: el exdirectivo de Globalia se niega a declarar sobre el rescate de Air Europa
- Javier Hidalgo se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que ya fue interrogado en la comisión del 'caso Koldo'
- El PP ha citado a Hidalgo y al exdirector de asesoría jurídica de la compañía, Ramiro Campos
El exdirector ejecutivo de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación en el Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alegando que el pasado martes ya acudió como testigo al Tribunal Supremo y contestó a todas las cuestiones relacionadas con el tema objeto de la investigación parlamentaria.
Así lo ha expuesto Hidalgo al comienzo de su comparecencia este jueves en el Senado, donde ha recordado que ya fue interrogado en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y que respondió a las preguntas de los grupos. Tanto Hidalgo como el exdirector de la asesoría jurídica de Globalia, Ramiro Campos, han sido citados este jueves en el Senado por el Partido Popular en la comisión de la SEPI por el rescate a Air Europa en la pandemia del coronavirus.
Hidalgo niega que Air Europa recibiera trato de favor en ayudas públicas
El exdirector ejecutivo de Globalia ya negó en la comisión del 'caso Koldo' del Senado que la aerolínea recibiera trato de favor en la ayuda pública que recibió en la pandemia. Indicó, además, que la ayuda de 475 millones de euros del Gobierno fue "el peor préstamo", "con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa". Hidalgo también declaró que es "falso" que se reuniera con Pedro Sánchez y que su única relación con el presidente del Gobierno fue en un evento en el que se reunieron más de una veintena de empresarios.
Asimismo, el exdirectivo de Globalio también negó este martes en el Supremo haber dado 500.000 euros al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o al exasesor Koldo García por el "préstamo" concedido por el Gobierno a la aerolínea. También rechazó que hubiera habido influencia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.
Fuentes del PP han justificado la citación de Hidalgo después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado procesar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
En este escrenario, la actual candidata del PSOE en las elecciones andaluzas y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, también compareció este lunes en la comisión de la Cámara Alta para dar explicaciones, según el PP, por "cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista".