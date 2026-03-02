Trump dice que EE.UU. aprovechó su "última oportunidad" para atacar a Irán y que durará "lo que sea necesario"

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su tercer día con una escalada que ya deja más de 600 muertos y una región en máxima tensión. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho este lunes, durante un acto en la Casa Blanca de entrega de medallas de honor a personal militar, que ordenó los ataques para frenar lo que considera un avance acelerado del programa nuclear iraní y de sus misiles balísticos.

En la intervención más extensa que ha realizado hasta ahora sobre el conflicto, la primera en directo y en público, ha asegurado que la amenaza era inminente, aunque no ha presentado pruebas públicas que lo acrediten. "Era nuestra última gran oportunidad para actuar", ha afirmado desde la Casa Blanca, donde ha descrito al régimen iraní como una amenaza "intolerable".

"Tras la destrucción del programa nuclear iraní en la Operación Martillo de Medianoche hace poco, advertimos a Irán que no intentara reconstruirlo en otro lugar, ya que no podían usar los que destruimos con tanta fuerza", ha continuado Trump. "Sin embargo, ignoraron esas advertencias y se negaron a abandonar su búsqueda de armas nucleares", ha remarcado.

Por lo demás, el republicano ha asegurado que la campaña avanza a mayor ritmo del previsto y ha reconocido que, aunque inicialmente calculó una duración de entre cuatro y cinco semanas, el calendario podría cambiar.

"Desde el principio, proyectamos de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá...También proyectamos cuatro semanas para destituir a la cúpula militar. Y, como saben, eso se hizo en aproximadamente una hora, ha explicado el presidente.

Sobre los objetivos declarados por su administración figuran la destrucción del programa de misiles iraní, sobre el que Trump ha asegurado que el régimen pronto habría tenido misiles capaces de alcanzar la "hermosa América"; la neutralización de su fuerza naval y la eliminación definitiva de cualquier posibilidad de Teherán para obtener la mencionada arma nuclear.

Un extremo que las autoridades iraníes niegan desde hace años estar persiguiendo y que tampoco ha podido ser contrastado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuyos inspectores no han podido acceder a las instalaciones nucleares iraníes desde que estallase la última guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en junio de 2025.

Respecto de las bajas nacionales ocasionadas ya por la última ofensiva, el mandatario ha confirmado la muerte de al menos cuatro militares estadounidenses y ha asegurado que las fuerzas de su país han hundido diez embarcaciones iraníes.

Desde Teherán, el jefe de Seguridad de la República Islámica, Alí Lariyani, ha descartado cualquier negociación con Estados Unidos, aunque Trump afirmase durante el fin de semana pasado en una entrevista con The Atlantic que los iraníes ‘quieren negociar’ y que él ha accedido a hacerlo. ‘Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", apuntó.

Así las cosas, con los canales diplomáticos oficialmente cerrados y los mensajes cada vez más duros, la posibilidad de una desescalada inmediata parece, por ahora, remota.

"Lo peor está por venir" En la tercera jornada de esta nueva escalada en Oriente Medio, Israel ha vuelto a atacar objetivos en Teherán, mientras que Hizbulá, aliado de Irán, se ha sumado al conflicto por primera vez desde 2024 lanzando tres cohetes contra el norte de Israel. La posterior respuesta israelí ha dejado al menos 52 muertos y centenares de desplazados, según fuentes locales, si bien el Ejército hebreo lleva semanas efectuando bombardeos puntuales en el sur y este del país dirigidos a golpear las ya menguadas fuerzas de la milicia y en preparación de una posible escalada militar contra Irán. La operación, denominada Furia Épica, fue iniciada el sábado con ataques descritos como "masivos y continuos” y ya ha causado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de al menos otros 50 altos cargos. Irán, por su parte, ha bombardeado objetivos en Baréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irak, ampliando el radio regional del conflicto. En Baréin se han registrado explosiones en las inmediaciones de instalaciones portuarias vinculadas a la Quinta Flota estadounidense; en Kuwait y Catar se han activado sistemas antimisiles tras el lanzamiento de proyectiles hacia zonas donde se ubican bases con presencia occidental. Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de la ciudad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos Altaf Qadri Altaf Qadri En Emiratos Árabes Unidos y Omán se han interceptado drones antes de alcanzar infraestructuras estratégicas, mientras que en Irak se han producido impactos cerca de instalaciones utilizadas por fuerzas internacionales. Asimismo, Reino Unido ha confirmado que su base aérea de Akrotiri, en Chipre, ha sido objetivo de un ataque con drones procedente del Líbano, que fue neutralizado sin que se hayan reportado víctimas. En paralelo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado un refuerzo de la capacidad nuclear de Francia, mientras que el Gobierno español ha negado haber autorizado el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán. El Gobierno garantiza que las bases de Morón y Rota no asisten a EE.UU. en el ataque a Irán