Macron anuncia que aumentará el arsenal nuclear de Francia para "proteger intereses vitales"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes el aumento del arsenal atómico de su país y ha ofrecido compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se ha reservado la decisión última de utilizarla.

En un discurso, pronunciado en la base de submarinos nucleares franceses de L'Île Longue (Bretaña, oeste), Macron ha manifestado que no le temblará la mano para apretar el botón atómico si ve amenazados los intereses vitales del país, en un momento en el que detectó "un riesgo de que los conflictos superen la barrera de lo nuclear". "He ordenado aumentar el número de ojivas nucleares de nuestro arsenal", ha dicho el presidente francés, que ha señalado que ya no comunicará su número, como elemento añadido de la disuasión atómica de Francia.

También ha anunciado la construcción de un nuevo submarino nuclear capaz de lanzar misiles atómicos, que bautizará como 'El invencible' y será botado en 2036.

Minutos después del anuncio, Francia y Alemania han informado de la creación de un grupo de coordinación "nuclear de alto nivel" con el objetivo de coordinar "la cooperación estratégica, incluidas las consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas".

Es posible una conflagración en las fronteras europeas Frente a un mundo "peligroso e inestable", en el que ha dicho que es posible una conflagración en las fronteras europeas, Macron ha apostado por elevar el tono de la capacidad nuclear de Francia y no ha dudado en asegurar que la usará si fuera necesario. "Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales", ha asegurado el presidente. La población iraní vive con "miedo" las primeras horas de una nueva era: "Hay quien llora y quien celebra" Ebbaba Hameida "Si tuviéramos que utilizar el arma nuclear, ningún Estado se salvaría. Cada uno de nuestros submarinos tiene una potencia equivalente a todas las bombas que cayeron sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial, mil veces superior a las primeras bombas atómicas", ha dicho en la base militar.

Abre la puerta a que otros países se sumen En una puesta en escena muy bélica, con un gran submarino a sus espaldas y rodeado de militares, Macron ha considerado que el arma nuclear está en la base de la defensa francesa, pero ha considera que los intereses vitales de su país "no se detienen en la frontera" e incluyen también al continente europeo. En ese sentido, ha asegurado que Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, ya colaboran con Francia en la "disuasión avanzada", que incluye la infraestructura de detección de ataques y ha abierto la puerta a que otros países se sumen. Además, ha señalado también que varios países participarán en ejercicios conjuntos con Francia. Para Macron, esta nueva disuasión avanzada a nivel europeo "será compatible" con la de la OTAN, que actualmente protege al Viejo Continente.