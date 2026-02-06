Las fábricas de Seat en Martorell y Stellantis en Vigo cancelan turnos ante la falta de piezas por el temporal

Las fábricas de Seat en Martorell y Stellantis en Vigo han cancelado turnos de trabajo ante la falta de piezas que no han podido llegar a tiempo a causa del temporal que está golpeando con dureza a España, con Andalucía como la comunidad más afectada con 7.000 desalojados, casi 9.000 incidencias en los últimos días y una persona aún desaparecida en Sayalonga, Málaga.

Precisamente en el caso de Seat, la compañía ha decidido cancelar el turno del sábado por la mañana tras no recibir el stock esperado de mazos de cableado y partes de asientos que deberían haber llegado desde Túnez en barco por el estrecho de Gibraltar, cuyo tráfico marítimo ha sido cerrado a causa de la borrasca Leonardo.

La fábrica catalana también se ha visto afectada en las últimas semanas por los problemas en la red ferroviaria, a raíz del mal tiempo y el accidente de Rodalies en Gelida, que dejó un fallecido. Los mayores problemas han sido causados por el cierre del túnel de Rubí, en Barcelona, cortado tras haberse detectado grietas en su bóveda.

Esta situación frenó la actividad en los puertos de Barcelona y Tarragona y llevó a acumular cerca de 24.000 toneladas de acero en almacenes de Portbou (Girona), que se dirigían en su mayor parte hacia la industria automovilística. Este jueves, no obstante, ha sido reabierto parcialmente.