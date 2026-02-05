El túnel de Rubí, en Barcelona, reabre parcialmente y se restablece el paso de mercancias
- Su cierre ha frenado la actividad en los puertos de Barcelona y Tarragona y afectado a las empresas catalanas
- Adif informa que ha reforzado la estructura y aumentará la vigilancia en ese punto
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha reabierto parcialmente este jueves el túnel de Rubí, en Barcelona, cortado tras haberse detectado grietas en su bóveda y que bloqueaba el tráfico internacional de mercancías a través de Cataluña.
Su cierre ha frenado la actividad en los puertos de Barcelona y Tarragona, y ha llevado a acumular cerca de 24.000 toneladas de acero en almacenes de Portbou (Girona), que se dirigían en su mayor parte hacia la industria automovilística.
La reapertura parcial se ha producido tras haber reforzado la estructura del túnel, en una longitud de 130 metros, mediante una "primera actuación para coser una fisura existente" con el anclaje de piezas de acero en la bóveda, ha señalado en un comunicado el Ministerio de Transportes. El ministro, Óscar Puente, ha compartido en X las imágenes del primer tren que ha retomado la marcha.
Transportes ha explicado también en su nota que se ha escaneado el emplazamiento y "se están fabricando a medida las cerchas metálicas que se instalarán en la actuación principal que se realizará a continuación". Además, se mantiene la "auscultación del túnel en tiempo real" y se ha intensificado la vigilancia en este punto.
Una "afectación importante" en las empresas
El conseller de Economía, Miquel Sàmper, advirtió en la víspera de que las empresas catalanas estaban sufriendo una "afectación importante" por la falta de suministros como consecuencia del bloqueo del túnel, así como por las dificultades en la zona de Gelida (Barcelona), donde ocurrió el accidente en el que murió un maquinista en prácticas.
La empresa de logística que gestiona la mercancía bloqueada junto a la frontera francesa ha continuado haciendo envíos por carretera para evitar la paralización de centros de trabajo, aunque los camiones de gran tonelaje no pueden sustituir la capacidad de transporte del tren.
El presidente del área de Industria de la patronal Pimec, Josep Soto, señaló por su parte que los cortes en el transporte de mercancías no estaban por ahora generando un "caos" y ninguna empresa ha tenido que tomar medidas drásticas por un parón de actividad, pero ha advertido que "cada día que pasa aumenta el riesgo de que acabe afectando".
Adif, está revisando la infraestructura de tren en Cataluña debido a deficiencias en la red, como la que causó el accidente de Gelida, por la situación meteorológica.