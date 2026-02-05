El túnel de Rubí, en Barcelona, reabre parcialmente y se restablece el paso de mercancias

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha reabierto parcialmente este jueves el túnel de Rubí, en Barcelona, cortado tras haberse detectado grietas en su bóveda y que bloqueaba el tráfico internacional de mercancías a través de Cataluña.

Su cierre ha frenado la actividad en los puertos de Barcelona y Tarragona, y ha llevado a acumular cerca de 24.000 toneladas de acero en almacenes de Portbou (Girona), que se dirigían en su mayor parte hacia la industria automovilística.

La reapertura parcial se ha producido tras haber reforzado la estructura del túnel, en una longitud de 130 metros, mediante una "primera actuación para coser una fisura existente" con el anclaje de piezas de acero en la bóveda, ha señalado en un comunicado el Ministerio de Transportes. El ministro, Óscar Puente, ha compartido en X las imágenes del primer tren que ha retomado la marcha.

Transportes ha explicado también en su nota que se ha escaneado el emplazamiento y "se están fabricando a medida las cerchas metálicas que se instalarán en la actuación principal que se realizará a continuación". Además, se mantiene la "auscultación del túnel en tiempo real" y se ha intensificado la vigilancia en este punto.