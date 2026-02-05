Adif utiliza todoterrenos para revisar el estado de las vías, pero no sustituyen a los trenes auscultadores
- Los trenes auscultadores, en el foco
Circula en redes sociales que Adif utiliza coches sobre raíles para economizar en la inspección de las vías ante la falta de trenes de auscultación. En VerificaRTVE hemos consultado con Adif y con expertos que nos confirman que estos vehículos se utilizan como complemento para garantizar la seguridad en las vías, pero que en ningún caso sustituyen a los trenes auscultadores ni realizan las mismas funciones.
"ADIF usa coches sobre raíles para ahorrar costes en la inspección de las vías mientras Óscar Puente sigue negando que falten trenes de auscultación para vigilar", leemos en un mensaje de X que acumula más de 2.000 ‘me gusta’ desde el 2 de febrero.
¿Qué son y para qué se utilizan los coches sobre raíles?
Estos vehículos se llaman coches biviales. Adif explica a VerificaRTVE que "están adaptados para circular tanto por las líneas ferroviarias, como por carretera, lo que los hace muy versátiles y agiliza su acceso a las vías". Añade que "están especialmente diseñados para realizar tareas de inspección de los carriles mediante ultrasonidos -que deben desarrollarse circulando a baja velocidad- y equipados con instrumentación técnica avanzada".
Se utilizan "para ver el estado de los raíles, las traviesas, el estado del balasto e incluso para poder supervisar las catenarias y la señalización" de forma más rápida que si una persona supervisara la vía a pie, detalla a VerificaRTVE José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil. Por ejemplo, permiten detectar roturas, una piedra en la vía o posibles cortes o robos de cable. Eso sí, estos desperfectos deben ser visibles para el ojo humano.
Estos vehículos tienen que estar autorizados por la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y Adif tiene que supervisar la circulación por la vía. Además, el conductor debe tener una habilitación ferroviaria y todos los coches tienen que estar homologados para que puedan circular, puntualiza. En cuanto a su coste, Trigueros asegura que sí tienen "un precio muy inferior al de, lógicamente, los trenes auscultadores", porque no son lo mismo ni realizan la misma función, son una ayuda para la inspección de las vías, añade.
No sustituyen a los trenes auscultadores
Según Trigueros, estos vehículos sirven de "ayuda para mejorar la seguridad en el día a día, para moverse rápidamente por la vía, incluso para transportar personas en un momento determinado. Pero, en absoluto pueden sustituir a los vehículos de auscultación o a los vehículos de mantenimiento que llevan ultrasonidos. Por supuesto no están capacitados para hacer una supervisión exhaustiva ni de la vía ni de los desvíos. Que pase un vehículo de estos no implica que se haya realizado un mantenimiento", aclara el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos.
Rafael González, del Sindicato Ferroviario, explica a VerificaRTVE que estos coches "han existido siempre y que se han usado de apoyo para llevar materiales, herramientas, personal, en las obras o en las tareas de mantenimiento porque son más flexibles", ya que se les puede llevar por carretera hasta un punto determinado para subirlos entonces a la vía, siempre con la circulación de trenes cortada. "También es posible embarcar en esos vehículos los equipos portátiles de auscultación", añade.
Adif destaca que, además de los coches biviales, desarrolla sus "programas de inspección y mantenimiento predictivo de la infraestructura ferroviaria mediante otros muchos medios y vehículos". Emplea "trenes auscultadores, vagones y dresinas (vehículos ferroviarios ligeros) con equipamiento técnico especializado a bordo, que miden diferentes parámetros, recorridos a pie a lo largo de las líneas ferroviarias, instrumentación para monitorizar estructuras, como puentes y túneles", añade.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que España cuenta con nueve trenes auscultadores en servicio para supervisar las líneas de alta velocidad, como te hemos contado en RTVE Noticias. Seis son de Adif y tres de Renfe, a los que se suman los de otras empresas que, según el Gobierno, hacen la auscultación por ultrasonido de carril. Sin embargo, el Sindicato Ferroviario asegura que los trenes auscultadores de alta velocidad son cuatro.