Adif utiliza todoterrenos para revisar el estado de las vías, pero no sustituyen a los trenes auscultadores

Circula en redes sociales que Adif utiliza coches sobre raíles para economizar en la inspección de las vías ante la falta de trenes de auscultación. En VerificaRTVE hemos consultado con Adif y con expertos que nos confirman que estos vehículos se utilizan como complemento para garantizar la seguridad en las vías, pero que en ningún caso sustituyen a los trenes auscultadores ni realizan las mismas funciones.

"ADIF usa coches sobre raíles para ahorrar costes en la inspección de las vías mientras Óscar Puente sigue negando que falten trenes de auscultación para vigilar", leemos en un mensaje de X que acumula más de 2.000 ‘me gusta’ desde el 2 de febrero.

¿Qué son y para qué se utilizan los coches sobre raíles? Estos vehículos se llaman coches biviales. Adif explica a VerificaRTVE que "están adaptados para circular tanto por las líneas ferroviarias, como por carretera, lo que los hace muy versátiles y agiliza su acceso a las vías". Añade que "están especialmente diseñados para realizar tareas de inspección de los carriles mediante ultrasonidos -que deben desarrollarse circulando a baja velocidad- y equipados con instrumentación técnica avanzada". Se utilizan "para ver el estado de los raíles, las traviesas, el estado del balasto e incluso para poder supervisar las catenarias y la señalización" de forma más rápida que si una persona supervisara la vía a pie, detalla a VerificaRTVE José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil. Por ejemplo, permiten detectar roturas, una piedra en la vía o posibles cortes o robos de cable. Eso sí, estos desperfectos deben ser visibles para el ojo humano. Estos vehículos tienen que estar autorizados por la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y Adif tiene que supervisar la circulación por la vía. Además, el conductor debe tener una habilitación ferroviaria y todos los coches tienen que estar homologados para que puedan circular, puntualiza. En cuanto a su coste, Trigueros asegura que sí tienen "un precio muy inferior al de, lógicamente, los trenes auscultadores", porque no son lo mismo ni realizan la misma función, son una ayuda para la inspección de las vías, añade.