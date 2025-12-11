Planas asegura que la propuesta para la pesca en el Mediterráneo "parece de otro planeta"

El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha afirmado este jueves que la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la pesca en el Mediterráneo durante 2026, que contempla que la flota española de esas aguas salga a faenar 9,7 días al año, "parece de otro planeta".

"Hacerle a alguien una propuesta de nueve días (de pesca al año) es como enviarlo a casa, y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión", ha declarado el ministro a su llegada a la reunión de titulares de Pesca de la Unión Europea que comienza este jueves, en Bruselas.

"Ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista: esta es una tarea dificilísima", ha comentado el titular de Pesca español sobre la negociación para acordar y marcar las posibilidades de pesca en el mar Mediterráneo.

En el encuentro, que ha comenzado esta mañana en la capital belga, los ministros de la UE deben acordar las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo.

El ministro Luis Planas, ha asegurado además que peleará por que la flota española en el Mediterráneo tenga más días de actividad en el próximo con respecto a 2025, frente a la propuesta de la Comisión Europea, que recorta el 65% la base de trabajo de 2025 para dejarla solo en menos de diez días de faena. Asimismo, ha señalado que "con determinación" el Ejecutivo va a luchar por que este año se tengan más días posibles de pesca, los llamados 'totales admisibles de capturas' (TAC).

Desde la capital comunitaria, Planas ha recalcado que el "esfuerzo" del sector para poner en marcha medidas de conservación debe ser debidamente considerado. Según el ministro, "el esfuerzo no es infinito y la creatividad no es infinita", por lo que ha recalcado que el "mayor esfuerzo que se ha realizado en ningún caladero en la historia de la política pesquera común" debe ser premiado y el sector tiene buenos argumentos para reclamar más días de trabajo en 2026.