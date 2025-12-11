Planas asegura que la propuesta para la pesca en el Mediterráneo "parece de otro planeta"
- Lo ha dicho a su llegada a la reunión de titulares de Pesca de la UE que comienza este jueves en Bruselas
- La misma contempla que la flota española de esas aguas salga a faenar 9,7 días al año
El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha afirmado este jueves que la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la pesca en el Mediterráneo durante 2026, que contempla que la flota española de esas aguas salga a faenar 9,7 días al año, "parece de otro planeta".
"Hacerle a alguien una propuesta de nueve días (de pesca al año) es como enviarlo a casa, y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión", ha declarado el ministro a su llegada a la reunión de titulares de Pesca de la Unión Europea que comienza este jueves, en Bruselas.
"Ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista: esta es una tarea dificilísima", ha comentado el titular de Pesca español sobre la negociación para acordar y marcar las posibilidades de pesca en el mar Mediterráneo.
En el encuentro, que ha comenzado esta mañana en la capital belga, los ministros de la UE deben acordar las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo.
El ministro Luis Planas, ha asegurado además que peleará por que la flota española en el Mediterráneo tenga más días de actividad en el próximo con respecto a 2025, frente a la propuesta de la Comisión Europea, que recorta el 65% la base de trabajo de 2025 para dejarla solo en menos de diez días de faena. Asimismo, ha señalado que "con determinación" el Ejecutivo va a luchar por que este año se tengan más días posibles de pesca, los llamados 'totales admisibles de capturas' (TAC).
Desde la capital comunitaria, Planas ha recalcado que el "esfuerzo" del sector para poner en marcha medidas de conservación debe ser debidamente considerado. Según el ministro, "el esfuerzo no es infinito y la creatividad no es infinita", por lo que ha recalcado que el "mayor esfuerzo que se ha realizado en ningún caladero en la historia de la política pesquera común" debe ser premiado y el sector tiene buenos argumentos para reclamar más días de trabajo en 2026.
Planas, antes del encuentro: "No tiene ningún sentido"
Se va a debatir la propuesta de la Comisión Europea que pide más esfuerzos a la flota del Mediterráneo para llegar a los días de pesca de 2025, unos 130 días. En la pasada campaña, al tope de esos 130 días al que España llegó tras aplicar las medidas compensatorias, el Gobierno logró añadir 13 días compensatorios tras negociaciones directas con el Ejecutivo comunitario.
El responsable de Agricultura y Pesca ha defendido que la flota española ya ha puesto en marcha medidas importantes como la implantación de puertas voladoras en 200 embarcaciones y el cambio de mallas en las redes de pesca de arrastre en más de 500 buques, por ello defiende que Bruselas "no puede poner el contador a cero cada vez".
En palabras de Planas, "no tiene ningún sentido" y ha añadido que "lo que hay que hacer es tener en cuenta el esfuerzo que se ha hecho". Además, el ministro ha advertido de la "tarea dificilísima" por delante con esta negociación que se demorará hasta al menos la tarde de este viernes.