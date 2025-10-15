Disturbios y tensión en las manifestaciones de Barcelona y Valencia durante la jornada de huelga en apoyo a Palestina

Las protestas en apoyo a Palestina han dejado momentos de tensión en Barcelona y Valencia durante la jornada de huelga general y paros convocada este miércoles por los sindicatos CGT, UGT y CC.OO. en toda España.

En la capital catalana, la manifestación en el marco del 15-O ha sido escenario de incendios de contenedores o lanzamientos de piedras a establecimientos de empresas acusadas de colaborar con Israel. Algunos protestantes han quemado contenedores, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos y ha habido cargas policiales. Según el balance provisional de los Mossos d'Esquadra, hay 15 detenidos (11 de ellos, menores) por desórdenes públicos.

Por su parte, en Valencia, la delegación del Gobierno ha estimado que han participado unas 1.000 personas en las concentraciones previas al partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. Allí, al menos cinco manifestantes han sido detenidos frente al Roig Arena, donde se disputa el partido a puerta cerrada.

01.25 min Cargas policiales en la manifestación 'propalestina' en la previa del Valencia Basket - Hapoel de Euroliga

Cargas policiales y disturbios en Barcelona La protesta en Barcelona —con unos 15.000 participantes, según la Guardia Urbana— ha terminado en el consulado de Israel, donde los Mossos d'Esquadra han denunciado que un "grupo numeroso de personas" ha intentado arrancar las barreras de protección y ha lanzado piedras contra la línea policial. Según el relato del cuerpo autonómico, la mayoría de manifestantes se han machado a las 20:00 horas de la movilización, ya desconvocada, con la excepción, de nuevo, de algunos grupos "numerosos" que han quemado contenedores. Entonces, los agentes ha cargado y han utilizado gas pimienta para dispersar estos altercados, como habían hecho antes en la estación de Sants. La CUP ha denunciado que uno de sus diputados, Xavier Pellicer, ha sido reducido por los Mossos y "arrastrado" por el suelo en ese episodio de tensión al inicio de la manifestación. La policía autonómica ha explicado que varios grupos han intentado impedir la salida del equipo de baloncesto del Hapoel Jerusalén israelí, que se ha enfrentado esta noche contra el Baxi Manresa a puerta cerrada. 01.12 min Manifestantes atacan un Burger King en Barcelona Otro momento violento se ha vivido junto a un establecimiento de comida rápida de la cadena Burger King, contra el que se han lanzado objetos que han causado algunos destrozos. El momento más peligroso lo han protagonizado unos jóvenes a la altura de la calle Tarragona, cuando han prendido fuego a unos contenedores en medio de la calle, una acción que ha obligado a los bomberos a intervenir. El incidente en la calle Tarragona ha provocado que la manifestación se dividiera en dos bloques. Uno ha seguido la marcha hacia plaza España y el otro grupo se ha atrincherado tras los contenedores en medio de la calle. Manifestantes con una pancarta que dice "Derribemos el estado de Israel. Alto al imperialismo genocida" en Barcelona, España, el 15 de octubre de 2025. REUTERS / ALBERT GEA

Una jornada de huelga y paros Los sindicatos han llamado este miércoles a los trabajadores a manifestarse en todo el país en defensa del pueblo palestino y contra el "genocidio" de Israel en Gaza, en una jornada de huelga y paros atípica sin datos de seguimiento, en la que el objetivo es visualizar la solidaridad del mundo del trabajo con Palestina. Pero el llamamiento no ha sido unitario. Por un lado, los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO. han convocado un paro general de dos horas por cada turno de trabajo (mañana, tarde y noche) con la intención de proporcionar a los trabajadores el amparo legal necesario para asistir a los actos que se hayan organizado en cada centro de trabajo. Por otro, la huelga general de 24 horas ha sido convocada por los sindicatos minoritarios CGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Comisiones de Base, Alternativa Sindical de Clase y Confederación Intersindical, a los que se han sumado el sindicato gallego Central Unitaria de Traballadoras y ELA en el País Vasco. En ese contexto, miles de personas han salido a las calles de todo el país de manera pacífica, aunque en ciudades como Pamplona o Bilbao también se han registrado algunos disturbios, principalmente en los campus universitarios.

Miles de personas marchan en Madrid Los sindicatos convocantes de la huelga general han congregado a unas 11.000 personas en Madrid, según la delegación del Gobierno, que han marchado la tarde del miércoles en una manifestación bajo el lema 'Paremos por Palestina', desde la glorieta de Atocha. Esta se ha desarrollado por lo general de forma pacífica, si bien la policía ha cargado a última hora contra algunos grupos. "Ya queremos ver que Pedro Sánchez cierre la embajada de Israel" es uno de los cánticos que se han podido escuchar en la protesta multitudinaria de la tarde, en la que han estado presentes dirigentes de Podemos. Según recoge Efe, la líder de la formación morada, Ione Belara, ha señalado que el alto al fuego y el intercambio de rehenes ha sido posible "única y exclusivamente" por la movilización social y ha animado a mantener "la presión en las calles, para que de una vez por todas haya una descolonización real de Palestina y el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación". "Ahora lo que vemos es un nuevo plan de recolonización, de colonización 2.0 de Trump y de Netanyahu y necesitamos que la gente siga movilizándose", ha dicho. Esta manifestación ha recorrido el centro de Madrid horas después de otra convocada por el Sindicato de Estudiantes, entre Atocha y la plaza de Santa Cruz, sede el Ministerio de Asuntos Exteriores. Miles de personas vuelven a salir a la calle en ciudades de toda España en solidaridad con Palestina

Incidentes en el transporte en Cataluña y País Vasco por las manifestaciones La jornada de protestas ha dejado también algunos incidentes en el tráfico y el transporte ferroviario. Entre ellas, Adif ha informado de la interrupción de la circulación entre Manresa y Calf por la presencia de manifestantes en la vía. También en Cataluña, se han reportado algunos cortes de carretera y el bloqueo a los accesos al Puerto de Barcelona y a la Universitat Autònoma. Y es que unas 7.000 personas han marchado durante la mañana en la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes y secundada por plataformas como Prou Complicitat amb Israel para denunciar "el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el apartheid impuestos por Israel al pueblo palestino". A su vez, unas 400 personas se han manifestado por las calles de Girona y han acabado cortando las vías del tren convencional (RG11- RG1) durante unos tres cuartos de hora. Amplio seguimiento también en el País Vasco. Las movilizaciones enmarcadas en la huelga en solidaridad con el pueblo palestino han afectado al tráfico a varios puntos de Vitoria, donde varias líneas de los autobuses urbanos se han visto interrumpidas. La huelga también ha tenido un amplio seguimiento en los tres campus de la Universidad del País Vasco (EHU) por parte del estudiantado, profesorado y personal administrativo. Mientras que, en Pamplona, miles de personas han participado en la manifestación convocada por los sindicatos UGT, CC.OO., LAB, Steilas, CGT, Solidari, ESK e Hiru y en la que se han lanzado gritos como 'Netanyahu asesino', 'Stop genocidio, stop ocupación', 'Boicot Israel', 'Estado sionista, estado terrorista', o 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'. Y lo mismo en Asturias: cientos de personas han protestado en el centro de Oviedo y de Gijón en solidaridad con el pueblo palestino bajo el lema 'Pararlo todo para parar el genocidio'. 01.12 min Protestas en toda España y altercados en Barcelona y Valencia durante la jornada de huelga y paros en apoyo a Palestina El Ministerio de Transportes no ha facilitado datos de incidencias, aunque ha tenido que establecer servicios mínimos que en Renfe oscilan entre el 50% de las horas normales y el 75% de las horas punta, en tanto que para los vuelos peninsulares son de entre el 43 y el 82%, aunque muy inferiores para los vuelos cuya alternativa en transporte público es inferior a cinco horas de viaje. En los transportes urbanos y regionales los servicios mínimos han estado entre el 30% y el 60% dependiendo de cada localidad y comunidad autónoma, mientras que para los hidrocarburos han sido de alrededor del 20% en estaciones de servicio y capacidad operativa en casi todas las regiones.