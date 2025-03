Ayuso censura la "obsesión sin cuartel" de Sánchez contra Madrid por los fallecidos en las residencias durante la covid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado este viernes de "obsesión sin cuartel" la que tiene el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, contra la región, cinco años después de la pandemia de la covid-19, y ha vuelto a incidir que es "mentira" la cifra de 7.291 fallecidos en las residencias de mayores madrileñas durante la primera ola del coronavirus.

Ayuso se ha referido así en declaraciones a la Cope al documental que ha emitido RTVE que lleva por título '7.291', y que se enmarca en una programación especial cuando se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma en España con motivo por la pandemia de la Covid-19.

"Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra una poca inhumanidad y una obsesión, yo creo, que sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid", ha expresado, al tiempo que ha lamentado que España "esté en eso" cinco años después de la pandemia.

Además, ha recordado que durante la pandemia se creó una "especie de alarma específica" para la región "para impedir que la gente saliera de la Comunidad, como si Madrid fuera una bomba vírica", lo que, a su juicio, "demuestra la poca inhumanidad y la obsesión" de Sánchez.

"Que RTVE cree un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familias, que muchas nos han llamado y nos han escrito para decir por favor que dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre, porque nosotros no estamos en esto, porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital, pues te da tamaño de la dimensión ", ha afirmado.

La presidenta madrileña ha reiterado que la cifra de 7.291 fallecidos en residencias de mayores es "mentira", así como tamb que ha afirmado que "nunca existieron" los llamados "protocolos de la vergüenza" , que señalaban la no derivación de residentes a hospitales, cuando "sí se aplicaron en otras regiones" en las que las muertes en residencias fueron "muchísimas más" que en Madrid, pese a su densidad de población.

Dice que es un intento de "retorcer del dolor" de las familias

Ayuso ha lamentado de nuevo que se le responsabilice de la cifra de 7.291 fallecidos en residencias en la pandemia y lo ha atribuido a un intento de la izquierda de "seguir retorciendo el dolor" de las familias. "Si yo me responsabilizo o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado, [...] ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas, que pueden estar, que ni lo saben ni siquiera, entre 120 a 130.000?", ha preguntado.

Este miércoles, el Gobierno regional negó en un comunicado la cifra que se viene manejando de 7.291de fallecidos en residencias de la región, que redujo a 4.100 frente a los números que "agita la izquierda y la ultraizquierda" y fue "un invento" del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien, en declaraciones a RNE, explicó que esa cifra se facilitó en su momento en respuesta a una pregunta en el portal de transparencia.

Por contra, ha vuelto a reivindicar la labor de su Gobierno y la del que fuera consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, frente a un Ejecutivo central que "no tomó ninguna medida en enero, febrero y marzo, pasando de las alertas de la Organización Mundial de la Salud".