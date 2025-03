Mónica García: Ayuso priorizó la "propaganda por encima del cuidado" y fue "desleal" con el resto de comunidades

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "priorizar la propaganda por encima del cuidado" y ha calificado su actuación durante la pandemia de covid-19 de "desleal" con el resto de comunidades autónomas, con los profesionales sanitarios y con el Estado.

"Aquí se priorizó hacer propaganda de una supuesta buena gestión, que luego no era tal, por encima de una buena gestión. Creo que Madrid fue desleal con el resto de comunidades autónomas, con la ciencia, con los profesionales y con el Estado", ha remarcado la también líder de Más Madrid en La Hora de La1, con motivo del quinto aniversario de la declaración del estado de alarma.

García ha lamentado que no se llevara a las personas mayores a Ifema Madrid, "una infraestructura que iba a maravillar al mundo", o que no se contactara con organizaciones no gubernamentales "que estaban deseosas de ayudar".

"De alguna manera, se les impidió el derecho al auxilio básico a los pacientes por vivir en un sitio, por ser mayores, por tener alguna discapacidad y por vivir en un sitio. ¿Por qué se ocultó? ¿Por qué se ha mentido tanto? ¿Por qué se han dado tantas versiones contradictorias?", ha lanzado.

La líder de Más Madrid ha afirmado que "claramente no" se han medicalizado las residencias de la región, ha cargado contra "el protocolo discriminatorio" y ha señalado que "todos aquellos mayores que tenían un seguro privado sí que fueron derivados".