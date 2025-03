Resumen del especial de RTVE por los cinco años del Covid: recordamos la pandemia a pie de calle

8:50

Belén Parejo, enferma de COVID persistente: "En la última consulta me dijeron que no tengo cura"

Cinco años después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud calcula que hay entre un millón y medio y dos millones de afectados en España por COVID persistente. Una enfermedad que fue reconocida como tal por la propia OMS en 2021, que afecta más a las mujeres y que sigue presentando muchas incógnitas y dificultades en el día a día de los pacientes. Belén Parejo, presidenta de la Asociación de Afectados por COVID persistente de Extremadura, es una de ellos.

"Mi día a día es intentar no hacer nada para no tener dolores, para no asfixiarme, para no tener que pagar las consecuencias de haber hecho algo diferente a estar sentada en un sofá", explica Parejo. Según detalla, se estima que un 10% de la población que se ha infectado de COVID va a desarrollar esta enfermedad y lo triste, apunta, es que más de la mitad de esa gente no sabe que está enferma.