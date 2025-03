La factura de la pandemia del covid-19 en los adolescentes: "Yo era muy sociable y ahora tengo mucha más vergüenza"

El covid-19 pasó como un huracán por las vidas de todo el mundo, dejando, cinco años después, secuelas físicas y psicológicas a personas de todas las edades. Pero si los más afectados por el virus en sí fueron los mayores, las medidas para frenarlo se cebaron especialmente con los adolescentes.

Esta etapa entre los 12 y 18 años es de "alta vulnerabilidad desde el punto de vista psicológico", a "mucha distancia" del resto de franjas de edad, según explica a RTVE.es José Antonio Luengo, decano y presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

El estado de alarma, el confinamiento y las medidas de distancia social llegaron en un momento de gran inseguridad vital como es la adolescencia, una etapa en el que la necesidad de contacto, precisamente aquello que estaba vetado, es clave en sus vidas.

Cuando se cumple un lustro desde la irrupción de la pandemia y el aislamiento impuesto para hacerle frente, hablamos con cuatro jóvenes sobre el impacto que ha dejado en sus vidas. Una factura que, aún hoy, sigue muy presente, en forma de dificultades para socializar o una disminución del rendimiento académico, aunque también ha dejado nuevos aprendizajes.

"Salgo porque tengo amigos y no quiero perderlos"

"Yo era supersociable y ahora me he dado cuenta de que me he hecho más reservada. Antes no me gustaba pasar tiempo sola y ahora lo disfruto". Quien habla es Loren, una alicantina de 20 años, pero su diagnóstico es compartido por muchos de su edad, incluidos la mayoría de los que han participado en este reportaje.

Tenía 15 años cuando toda España se encerró en casa para evitar la propagación del virus. De un día para otro, pasó a ver a sus amigos y compañeros de clase solo a través de una pantalla. "Si me dan a elegir, prefiero quedarme en mi casa", cuenta, y reconoce: "Salgo porque tengo amigos y no quiero perderlos".

Como ella, Javi, un valenciano que ahora tiene 22 años y entonces 17, admite: "Yo antes del covid era muy sociable, no tenía ningún tipo de problema en salir de fiesta, en llegar a una clase nueva y hablar con gente sin ningún tipo de problema. Y después sí que noto que me da mucha más vergüenza".

Él cursaba primero de Bachillerato en Canadá gracias a una beca cuando comenzó la pandemia. Tras unos meses en los que se sentía bastante solo, empezó a relacionarse con un grupo de amigas con las que sentía más conexión, pero tuvo que ser repatriado a España y aquello frustró todos los planes que ya habían empezado a hacer.

"He perdido la posibilidad de haber tenido una relación profunda con ellas. Al final me fui justo en el momento que iba a ser un paso adelante en formar una relación, y eso me ha afectado mucho a la hora de tener relaciones de amistad con la gente después del covid", relata.