TD2 Especial 5 años del confinamiento: la pandemia que paró el mundo

Han pasado cinco años del momento en el que se anunció el confinamiento. Por segunda vez en la historia de España, se declaraba un estado de alarma, esta vez ante una emergencia sanitaria mundial sin precedentes. El covid-19 dejó casi 700.000 hospitalizados en nuestro país en los primeros tres años y se cobró la vida de más de 150.000 personas.

La pandemia imprimió una huella que todavía hoy no se ha superado. Pero ha dejado, además, muchas lecciones y experiencias que han cambiado el presente y cambiarán el futuro. ¿Cuál ha sido esa transformación? ¿Estamos mejor preparados sanitaria, científica, política y socialmente para otra pandemia?

Son preguntas que ha tratado de responder TVE volviendo a algunos de los escenarios que aquellos días nos impresionaron, por su vacío, por su silencio, y que pronto retomaron una normalidad, pero distinta.

El doctor Luis Enjuanes, director del proyecto, ha confirmado que la vacuna española es viable desde el punto de vista comercial y que podría pasar a una fase más avanzada. A pesar de no haber sido la primera en desarrollarse, destaca que ofrece ventajas clave. "Expresa varios antígenos, mientras que las inoculaciones convencionales solo uno, lo que induce una inmunidad esterilizante, es decir, una vez vacunado, el virus ya no entra en el cuerpo", señala.

Le duele su pérdida, tanto como el convencimiento de que podría haberse evitado: "Me lo confirmó el médico, me dijo que si hubiera podido trasladar a mi madre al hospital, porque ella tuvo agravamiento de sus patologías, probablemente se hubiera podido salvar".

La huella en la salud mental

Lugares tan céntricos como la Puerta del Sol de Madrid pasaron de estar concurridos a quedar desiertos. Tuvimos que limitar las relaciones sociales y cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Los saludos con el codo, las mascarillas, vivir el presente, buscar casas con terraza, el tardeo. La nueva normalidad que instauró la pandemia nos obligó a cambiar nuestros hábitos. Después, todo se recuperó, pero algunas cosas dejaron una huella imborrable.

02.47 min La factura que dejó la pandemia del covid-19: duelo y miedo a enfermedades o al contagio

Los padres de Guillermo fallecieron en el hospital, en la primera ola de la pandemia, con solo una semana de diferencia. "Es un duelo sin despedida, en el que no puedes ver el cuerpo. Quedan heridas que van a permanecer toda la vida", explica a TVE. Para aliviar esa carga, Victoria Trasmonte, una médico intensivista, facilitó las videollamadas en su hospital. "Mantener unos cuidados sanitarios humanizados es muy importante. A lo mejor tendríamos que replantearnos hasta qué punto sería beneficioso aislar a la familia del ser querido", afirma.

Además del duelo y el luto, hay más efectos psicológicos que todavía nos condicionan, como el miedo a salir a la calle o a contagiarse enfermedades. Han afectado especialmente a los más jóvenes, que han sufrido la sintomatología ansiosa o depresiva de una manera muy significativa en sus vidas.

“Fue un parón en mi vida, tiempo muerto, desapareció, no lo recuerdo para nada”. Así es como recuerda Alejandro el confinamiento. “Es como una especie de vacío, ni iba a sitios, ni a festivales, ni progresaba como persona. Me afectó bastante en esos momentos tener que frenar todo y parar, me generó mucha ansiedad, estaba acostumbrado a otro ritmo de vida. Luego la vuelta a la normalidad me generó también ansiedad. Fue un cambio difícil”.

01.49 min El teletrabajo: una práctica laboral que llegó con el covid-19 y continúa en la actualidad

En aquellos días de confinamiento, muchos negocios se vieron abocados a cerrar, desatando a su vez un efecto dominó que provocó que muchas empresas o fábricas dejaran de producir. Algunas quebraron y despidieron a sus trabajadores. Otras salvaron su inactividad gracias a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).