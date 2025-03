Fernando Simón, sobre una reserva de recursos frente a otra pandemia: "Va a llevar un tiempo tenerla como nos gustaría"

Cinco años después de la pandemia, España carece de una reserva suficiente de material y medios para afrontar otra emergencia similar, lo que se conoce como "reserva estratégica", según Fernando Simón, el que fuera portavoz de la pandemia. De esta capacidad de recursos tan solo "existe una parte" de lo que el experto considera deseable, y "llevará tiempo tenerla" completa, ha reconocido.

En mayo de 2024, el ministro Jordi Hereu anunció que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica en la que trabajaba el Ministerio de Industria y Turismo crearía la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI). No se trata solo de tener material almacenado, sino de disponer de un listado de productos críticos y de las capacidades de producción nacional, para movilizar también a la industria y garantizar la logística, llegado el caso.

Medidas "más quirúrgicas" en el futuro

En 2020 se tomó la drástica decisión de ordenar el uso obligatorio de mascarillas. "No solo no había, sino que no había evidencia de que fueran a cambiar el curso de la epidemia". "Proponer el uso obligatorio de una medida imposible de implementar, porque no había mascarillas disponibles, ni en España ni en el mundo entero, y que además no tuviéramos certeza de que fueran a tener un impacto importante en la epidemia era muy complejo", ha valorado, aunque finalmente se hizo "porque consideramos que teníamos que ser honestos con la evidencia de la que disponíamos y trabajar con ella".

Respecto a aquellas situaciones que, cinco años después, ahora se hubieran afrontado de una manera diferente, el epidemiólogo ha manifestado que "en el futuro, si viene otra pandemia, se intentarán implementar medidas un poco más quirúrgicas, más dirigidas a grupos concretos, pero no es fácil".