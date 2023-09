La diplomacia, en ocasiones, se entremezcla, influye o condiciona la respuesta que se da a una emergencia humanitaria. El temblor de la tierra en Marruecos, de magnitud 6,8, se ha cobrado la vida de al menos 2.900 personas y otras 5.500 han resultado heridas. Sin embargo, pese a las dificultades internas para hacer frente a este trágico acontecimiento, el reino alauita ha declinado la asistencia humanitaria ofrecida por varios países, lo que a juicio de expertos en diplomacia y relaciones internacionales pone de relieve la salud de las relaciones exteriores de Marruecos.

Por el momento, Rabat ha aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, rechazando, directa o indirectamente, la ofrecida por tradicionales aliados como Francia que, tras producirse el seísmo, anunció su intención de destinar cinco millones de euros para las oenegés que operan en el país.

Ouirgane, un pueblo entero pendiente de la búsqueda de una familia: "No hay esperanzas, pero ¿quién sabe?" LAURA GÓMEZ DÍAZ (enviada especial a Marruecos)

"Las desgracias son una oportunidad para recomponer las relaciones rotas o dañadas", señala Haizam Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. En este caso, el escollo es el sistema de decisión en la monarquía de Mohamed VI, que está "altamente centralizado y controlado por el Palacio Real y por las directrices del monarca", aclara. Todas las decisiones se presentan como una cuestión de soberanía nacional.

"La diplomacia humanitaria sirve para ratificar el curso de las relaciones que no están en un buen momento", explica Lourdes Vidal, profesora de política árabe en Blanquerna-Universitat Ramon Llull. La rivalidad con la vecina Argelia se reafirma. A pocas horas de conocerse la tragedia, Argel ofreció ayuda consistente en enviar personal de rescate y la reapertura de su espacio aéreo, cerrado debido a la ruptura de relaciones diplomáticas del año 2021, a los vuelos que lleven ayuda a su vecino. Marruecos en un primer momento no respondió y dos días después el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, en el canal de noticias árabe Al-Arabiya aseguró que daban "la bienvenida a la ayuda argelina, pero en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores".

"Por parte de Argelia es un gesto humanitario muy correcto, a pesar de las enormes tensiones. Es más simbólico que nada, y, en un momento dado, podría haber ayudado a relajar un poco las tensiones ", argumenta Vidal. Ambos quieren tener una mayor "presencia y activismo diplomático en la región a nivel africano e internacional" , que se sumó a una de las últimas decisiones de Donald Trump antes de abandonar la Casa Blanca, que fue el reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, antigua colonia española que en la actualidad continúa en la lista de Naciones Unidas de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización .

Las tensiones con Francia

"En verano de 2022, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune y el francés Emmanuel Macron escenificaron una reconciliación sin precedentes en muchos años. Marruecos lo que ve es que Francia, quizá, se decanta por el lado argelino", señala la profesora de política árabe en Blanquerna-Universitat Ramon Llull.

"Es sorprendente que se haya dado la negativa de aceptar la asistencia internacional, en particular la francesa, en una situación de máxima urgencia", señalan. Entre los dos países hay una relación colonial y poscolonial muy estrecha con vínculos a nivel económico, social y político. Una relación que se ha ido tensando en los últimos años. Pese a ello, el rey Mohamed VI pasa largas temporadas en la capital francesa.

Tras el terremoto, Macron señaló en dos ocasiones la predisposición de mandar ayudas, sin obtener una respuesta positiva por parte de Marruecos. "Francia está dispuesta a ayudar si se le pide", señaló también la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna. Aunque en las últimas horas, han intentado restar importancia a cualquier desavenencia entre los dos países, la visita del presidente galo a Marruecos se ha pospuesto varias veces en el último año.

Además, la relación está deteriorada por las acusaciones francesas del uso del programa espía Pegasus por parte de Marruecos contra dirigentes franceses, incluido Macron.

“Se mezclan cuestiones de soberanía nacional, de orgullo nacional"“

"Por lógica es uno de los primeros países que debían estar y han estado dispuestos a enviar ayuda. Esta 'no aceptación' de su ayuda se inscribe en un contexto de crisis diplomática bilateral que se prolonga desde hace casi tres años", argumenta Irene Fernández Molina, profesora del Departamento de Políticas de la Universidad de Exeter de Reino Unido. París se ha esforzado en los últimos tiempos en tejer mejoras en sus relaciones con Argel, aliado del Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui que lleva medio siglo luchando por la independencia del Sáhara Occidental.

Otro punto de disputa ha sido la crisis de los visados. París quiso reducir a la mitad el número de visados a marroquíes como represalia por la negativa de Rabat a no "aceptar el retorno de sus ciudadanos en situación irregular", según defendió en septiembre de 2021 el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal. La actividad consular se reanudó en diciembre del año pasado, pero las reticencias siguen. "No vamos a depender de Francia y no vamos a depender tampoco de Estados Unidos", señaló Marruecos