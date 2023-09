10:22

"El rey Mohamed VI se juega la estabilidad no solo personal sino de la propia institución" tras el terremoto de 6,8 que ha dejado al menos 2.122 muertos. Entrevista en La Hora de La 1 al coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez, que ha asegurado que las ausencias del monarca "han sido ya muy prolongadas y criticadas y no parece que esté mejorando su imagen". Núñez ha recordado que el monarca apareció 18 horas después del seísmo y durante todo ese tiempo el Gobienro no tuvo ningún tipo de reacción y las condolencias por el terremoto a la población se produjeron 36 horas después en un comunicado.