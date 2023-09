En las horas que han seguido al devastador terremoto de Marruecos, que ya deja 2.122 muertos, la comunidad internacional se ha volcado para socorrer a las víctimas y colaborar para reconstruir el país. La ayuda se ha desplegado a todos los niveles: desde el apoyo financiero comprometido por varios líderes del G20 reunidos en India a la experiencia que ha ofrecido Lorca, el municipio murciano afectado por el terremoto de 2011, pasando por el despliegue de bomberos voluntarios andaluces para rescatar a personas sepultadas.

Uno de los gestos más tempranos y simbólicos lo protagonizó Argelia, que a las pocas horas tras el seísmo abrió el espacio aéreo para los vuelos humanitarios y de transporte de heridos. Este permanecía cerrado desde septiembre de 2021, cuando Argel rompió sus relaciones diplomáticas con el país vecino al acusar a Rabat de "acciones hostiles".

España, por su parte, ya ha enviado un contingente de 56 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, un cuerpo con "mucha experiencia en estos terremotos", ya que estuvieron desplegados también en el seísmo de Turquía, según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en TVE. El equipo, en el que viajan también cuatro perros de rescate, ya ha aterrizado en Marruecos y trabajará en su zona asignada, en Tala N'Yaaqoub, a 25 kilómetros del epicentro.

Robles también ha explicado que están preparando un nuevo avión que saldrá en las próximas horas con un equipo de búsqueda y rescate de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam). Está compuesto por 30 personas y cuatro perros de rescate, que se centrarán en buscar a personas bajo los escombros.

Además, el Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca han ofrecido al de España "los medios técnicos y humanos necesarios para ayudar a Marruecos" tras el seísmo que ha dejado por el momento más de mil fallecidos. Este consistorio murciano ha ofrecido compartir su "experiencia" y "entiende el dolor que conlleva este tipo de desastres naturales", ya que esta ciudad también fue devastada por un doble seísmo el 11 de mayo de 2011, con nueve víctimas mortales, más de 300 heridos, daños en todos los monumentos y 1.500 viviendas derribadas por su situación. Ambos territorios mantienen también un vínculo cercano, ya que de Marruecos proceden más de 11.000 de sus habitantes.

Marruecos acepta la ayuda de España, Reino Unido, EAU y Catar

Más allá de nuestras fronteras, muchos países se han volcado con el envío de ayuda y personal de emergencias, aunque por el momento, Marruecos solo ha aceptado la ayuda de cuatro de ellos: España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar. Una fuente diplomática marroquí ha explicado a EFE que, tras aceptar la participación de equipos de rescate estos cuatro países, Rabat no tiene de momento necesidad de otros tipos de ayuda.

La fuente ha expresado su agradecimiento a los países que han ofrecido ayuda y ha afirmado que Marruecos está siguiendo una "aproximación responsable, rigurosa y eficaz" para gestionar las demandas de apoyo internacional, vinculándolas con las necesidades que surgen sobre el terreno.

Así, por ejemplo, ha asegurado que no necesitan tiendas de campaña, por lo que "no serviría de nada gestionar almacenes de tiendas de campaña cuando no hay la necesidad", a lo que ha añadido que es posible que su país acepte otro tipo de ofertas de ayuda si es necesario.