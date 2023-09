La noticia del terremoto ha llegado poco antes de la celebración de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India. Desde allí, su primer ministro, Narendra Modi, ha expresado a través de redes sociales su condolencias por las víctimas y ha asegurado la India "está dispuesta a ofrecer toda la ayuda posible a Marruecos en estos momentos difíciles".

“Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…“