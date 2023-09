Nos habéis preguntado en nuestro correo electrónico por un mensaje que advierte de que circula por WhatsApp un archivo con fotos del terremoto de Marruecos que puede hackearte el teléfono móvil "en 10 segundos" si lo abres. Es un bulo que circula desde hace años en diferentes versiones. No existe un archivo malicioso con fotos del seísmo con epicentro en Marruecos que pueda hacerse con el control de tu teléfono móvil en diez segundos.

El mensaje por el que nos habéis consultado dice: “Van a subir unas fotos del terremoto de Marruecos por Whatsapp. El archivo se llama Ondas Sísmicas CARD". El texto advierte a continuación: "No las abras ni las veas [las imágenes]" porque “te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera". Por último, el mensaje afirma la televisión ya ha avisado sobre este archivo y recomienda compartir la información con los contactos de la agenda telefónica.

No hay pruebas de que exista un archivo con fotografías del terremoto de Marruecos llamado 'Ondas Sísmicas CARD' que pueda hackear tu teléfono móvil. Se trata de un bulo muy similar a otros que ya hemos desmentido en VerificaRTVE que alertan sobre contenidos parecidos a este. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aseguran a VerificaRTVE que parece tratarse de “una cadena de WhatsApp similar a otras que hemos detectado” y que son “bulos que circulan por Internet”. Recuerdan algunas características que nos deben hacer sospechar de este tipo de mensajes, como que "no se sabe quién es el remitente, no enlaza a ninguna fuente oficial, invita a la redifusión del mismo y contiene el factor alarma o urgencia a realizar una acción si no se quiere tener una consecuencia".

No te hackean el teléfono móvil en 10 segundos por descargar un archivo con fotografías. En VerificaRTVE hablamos con el director de ciberseguridad de la empresa Bergé, Juan Carlos García, sobre una cadena de WhatsApp similar que alertaba del mismo archivo en relación con el terremoto de Cariaco (Venezuela). El experto explicó a finales de agosto a VerificaRTVE que la infección en un teléfono es "instantánea, no son ni diez segundos, ni 15" y aseguró que "es complicado que te infecten a través de WhatsApp". El técnico experto en ciberseguridad expuso que es habitual otro tipo de técnica de ‘hackeo’ en la que solicitan el código de verificación de WhatsApp o se ganan la confianza del receptor para pedirle dinero. Estas son "técnicas de fraude o de ingeniería social" con las que los ciberdelincuentes "se ganan tu confianza para que hagas un pago en una cuenta o les des el código de verificación de WhatsApp porque lo estén configurando en un teléfono", indicó Juan Carlos García. Los teléfonos suelen infectarse "con una aplicación o cuando pulsas un enlace" fraudulento, advirtió este experto, antes de señalar que “lo que hacen es que te sacan cierta información del teléfono y te pueden pedir en un rescate o establecer comunicación con contactos de tu teléfono por WhatsApp o a través de SMS".

El mensaje por el que nos habéis consultado es un bulo recurrente que circula desde hace años con un texto idéntico haciendo referencia a diferentes emergencias y catástrofes naturales, como las erupciones de volcanes y otros terremotos. En VerificaRTVE ya te hemos desmentido dos cadenas falsas que alertaban de unas fotos del volcán de Chillán y del terremoto de Cariaco (Venezuela) y que utilizan el mismo patrón de texto cambiando algunas palabras clave. Este fin de semana también hemos recibido vuestra consulta a nuestro servicio de WhatsApp por el mismo texto difundido en este canal de mensajería alertando de otro archivo malicioso con fotos del “terremoto de Calvario”. También es un bulo. En este caso el mensaje falso utiliza como reclamo un movimiento sísmico registrado el 16 de agosto de 2023 en Colombia, con el epicentro situado en la localidad de El Calvario.

En VerificaRTVE te ofrecemos nuestros Consejos de Ciberseguridad para poder protegerte frente a intentos de estafa, fraudes y otros ciberdelitos. Si quieres saber más sobre los peligros de Internet, te recomendamos que veas la premiada serie de investigación sobre delitos digitales Backup, de la periodista de RTVE Carol Espona.