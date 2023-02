Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE por un vídeo que muestra a niños enfermos jugando en un centro médico y que se presenta como una grabación del hospital Gregorio Marañón de Madrid con cuya difusión contribuyes a realizar una donación para la lucha contra el cáncer. Es un bulo . El reenvío de ese vídeo no implica una donación económica. Las imágenes no corresponden al Gregorio Marañón sino a otro hospital y forman parte de una campaña de la Fundación Juegoterapia para dar visibilidad y homenajear a los niños afectados por esta patología .

“Cada reenvío son 0,10 euros para la lucha contra el cáncer del Hospital Gregorio Marañón. Reenvía”, dice el mensaje por el que nos habéis preguntado. El texto acompaña un vídeo de un minuto de duración que muestra a un grupo de niños enfermos subiendo en ascensor a la azotea de un hospital en la que después aparecen jugando. La grabación termina con una voz en off que dice que “ en la Fundación Juegaterapia ” convierten "las azoteas de los hospitales en jardines mágicos para que los niños sigan siendo niños”. “Ayúdanos a que la quimio jugando se pase volando”, concluye.

No donas diez céntimos de euro para la lucha contra el cáncer del Hospital Gregorio Marañón cada vez que reenvías este vídeo. Es falso. Desde VerificaRTVE hemos contactado con la Fundación Juegaterapia y su responsable de prensa afirma que “el mensaje que se ha difundido es un bulo” y que la organización ya ha adoptado "las medidas legales pertinentes”. “No hemos promovido dicha campaña de recaudación. El video recibido no lo hemos enviado nosotros. "La campaña sí es nuestra, pero esa petición de recaudación, no”, subraya.