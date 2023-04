Nos habéis preguntado en el servicio de WhatsApp de VerificaRTVE por un aviso atribuido a la Policía Nacional que alerta sobre un nuevo método de secuestros, robos y violaciones en el que se utiliza a niños que fingen estar perdidos. Es un bulo desmentido por la Policía Nacional en 2013 y que vuelve a difundirse ahora.

El mensaje difundido se titula “La Policía Nacional Informa” y alerta de “un nuevo método que están usando para el secuestro, robo y violaciones”. El texto advierte de que “si encuentran a un niño que llora en la calle, con una dirección en la mano y les dice que lo acompañen a esa dirección (…) llamen o llévenlo a la policía”. Según se indica, el aviso va dirigido a las personas que “salen por la noche, a los que salen de la universidad, trabajo y a la salida de los colegios”. Por último, recomienda compartir la información para “salvar a muchos de muchas desgracias”.

Es falso que la Policía Nacional haya alertado por intentos de secuestros, robos y violaciones en España usando a un niño que finge estar perdido. La propia Policía Nacional desmintió este mensaje el 15 de mayo de 2013 a través de su cuenta oficial de Twitter. “En España NO ocurre. Y desde la Policía no informamos así”, aseguró tras confirmar que se trataba de un “bulo”. En 2018 este cuerpo de seguridad volvió a alertar de este falso aviso: “Desconfía de este tipo de mensajes que no proceden de fuentes oficiales. ¡Asegúrate de su veracidad antes de reenviar!”.

“Desconfía de este tipo de mensajes que no proceden de fuentes oficiales ⛔ ¡Asegúrate de su veracidad antes de reenviar!#StopBulos pic.twitter.com/AFduIMteUV“ — Policía Nacional (@policia) February 3, 2018

Se trata de una falsa alerta que circula por redes sociales al menos desde 2012 con textos similares al actual. Además, el bulo también se ha difundido en otros países de habla hispana con variantes del mensaje viral. En 2019 el cuerpo policial Fuerza Pública de Costa Rica publicó en Facebook un comunicado asegurando que se trata de una “información absolutamente falsa” y explicando que lo que se busca con su difusión es “alarmar a la población sobre hechos que no son ciertos”. El verificador chileno Mala Espina Check también desmintió en 2023 que la policía de Chile haya alertado de este supuesto método de secuestro.

Este bulo se asemeja a otros mensajes falsos que ya te hemos desmentido en VerificaRTVE y que se presentan como avisos o alertas de los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, el falso boletín policial que alerta sobre el reparto de mascarillas rociadas con químicos o el conocido como bulo de Manos Limpias.