Amirah Fernández (RIE) ve "retraso y falta de reacción" en la respuesta oficial al terremoto en Marruecos

El analista del Real Instituto Elcano Haizam Amirah Fernández percibe "retraso y falta de reacción" de las autoridades marroquíes tras el terremoto que ha matado a más de 2.100 personas. "Ya han pasado mas de 48 horas en las que se ve un retraso, falta de reacciones, de comunicados, de presencia fisica sobre el terreno, y con la petición de ayuda internacional que se retrasa", ha declarado en el Canal 24 Horas.

"Está asociado a una forma de gobernar Marruecos, al sistema de toma de decisiones, a qué se espera y quién tiene las competencias". El analista ha recordado que ya pasó con el terremoto de Alhucemas en 2004. "Hubo mucha descoordinación, retrasos en la petición de ayuda internacional y en el reparto, y eso en una región de más fácil acceso, en la costa, no en zonas montañosas". "Ningun autoridad, ni local ni central, se atrevió a tomar decisiones sin que el rey hubiera dado sus directrices, por temor a adelantarse al rey".

Además, llama la atención y se comenta en las redes sociales marroquíes que no se haya aceptado la ayuda de todos los países que la han ofrecido. "Se interpreta como parte de un mensaje politico, cuando con la devastación que hay en Marruecos no parece el momento de mensajes políticos". Por ejemplo, no aceptar la ayuda de Francia, por las "deterioradas relaciones" entre ambos países, explica. "Otros países [como los del Golfo] pueden ofrecer ayuda pero que no tienen esa capacidad tecnica y experiencia acumulada", añade.

"Las partes más damnificadas son zonas montañosas de difícil acceso, poblaciones prácticamente abandonadas por el Estado - ha explicado Amirah Fernández - Me temo que se van a tener que buscar la vida y cuando se llegue, si se llega, será tarde".

Imagen: Bomberos trabajan entre los escombros en Amizmiz. REUTERS/Nacho Doce