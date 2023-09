El terremoto ocurrido este viernes en Marruecos, con magnitud 6,8, ha sido el más fuerte registrado en el país, por encima incluso del temblor de 2003 que alcanzó la magnitud de 6,4. "Es un cambio sustancial. La forma en la que ha repercutido es mayor, mucho mayor", ha valorado el director de la Red Sísmica Nacional, Juan Vicente Cantavella, en el Canal 24 horas, cuando ya se han confirmado al menos 2.012 muertos y más de 2.000 heridos.

Mientras los equipos de emergencias y vecinos continúan con las labores de rescate de víctimas que hayan podido quedar atrapadas bajo los escombros, Cantavella y otros expertos nos explican las claves de la catástrofe en una región con construcciones poco preparadas para los seísmos.

"Se conocían fallas tectónicas en el Atlas lo suficientemente grandes como para producir un terremoto de esta magnitud, pero se espera que ocurran con muy baja frecuencia. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir", ha concluido el sismólogo, lamentando que este año haya "tocado" la catástrofe.

El terremoto principal y las réplicas

El terremoto principal ha ocurrido a las 10:10 pm, hora universal (las 11:10 pm, hora local) y ha registrado luego unas 25 réplicas superiores a magnitud 3. La mayor de ellas ha sucedido apenas 20 minutos después del primer temblor y ha alcanzado una magnitud de 5,1, según ha localizado el Instituto Geográfico Nacional.

"Es muy normal que ocurran cientos de réplicas. Las que hemos detectado de magnitud entre 3 y 4 se habrán sentido en la zona, por supuesto. No habrán causado daños importantes, salvo la de magnitud 5, porque tenemos que tener en cuenta que después del terremoto principal las construcciones ya se debilitan y son más susceptibles de sufrir daños ante una réplica de menor magnitud. Por lo tanto, es totalmente esperable que sigamos observando y se sigan produciendo réplicas en la zona y la población tiene que estar muy atenta a ello", ha advertido Cantavella.

A este respecto, el geofísico experto en terremotos Cristián Farías ha afirmado también en el Canal 24 horas que es "muy probable que lo peor" sucediera ya en la noche del viernes, puesto que no se han dado muchas réplicas y estas no han sido muy fuertes, si bien ha admitido que no se puede saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir.