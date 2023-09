La fuerza del terremoto de Marruecos, que ha dejado más de mil muertos en el país, se ha notado también en algunos puntos de España y Portugal, aunque de manera mucho más leve y sin que se hayan notificado daños.

En nuestro país, se ha podido sentir en Andalucía, donde el 112 ha recibido más de una veintena de llamadas desde cinco provincias - Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y Málaga-. Concretamente los avisos se han recibido desde los municipios de Huelva, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Bollullos par del Condado, Sevilla, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Málaga, Marbella, Córdoba y Lucena.

No hay constancia víctimas o pérdidas materiales, aunque las personas con las que ha podido hablar TVE aseguran que se llevaron un buen susto en mitad de la noche. En zonas como Sevilla, donde hay una amplia comunidad marroquí, también se está siguiendo con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo en el país vecino.

El terremoto ocurrido este viernes en Marruecos, con magnitud 6,8, ha sido el más fuerte registrado en el país, por encima incluso del temblor de 2003 que alcanzó la magnitud de 6,4. Su epicentro ha sido ha sido en la localidad de Ighil, situada 63 kilómetros al suroeste de Marrakech, y se ha producido a ocho kilómetros de profundidad.

E l temblor también se ha sentido en Canarias con una intensidad de tres en la escala de Mercalli, que mide el efecto del terremoto sobre las personas y sobre el medio. Por ello, según ha explicado el Instituto Vulcanológico de Canarias, su efecto sobre las islas se clasifica como leve y no existe riesgo para la población. Ha afirmado, además, que no tiene ninguna relación con la actividad volcánica de las islas. Aún así, durante la noche, el 112 ha recibido varias llamadas de alerta provenientes de la isla de Gran Canaria.

Ceuta y Melilla, apenas lo notan

La inquiertud es palpable en Ceuta, ya que una parte importante de la población tiene familiares o conocidos en el país vecino, aunque no se ha producido un movimiento masivo en el punto fronterizo del Tarajal. El terremoto no se ha percibido en ningún punto de la ciudad y el servicio de emergencias 112 ha confirmado que no se ha registrado ninguna llamada a este respecto. No obstante, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha expresado su apoyo y solidaridad a los afectados.

Melilla, por su parte, se encuentra a unos 800 kilómetros del epicentro sísmico por lo que no tienen contacto directo con los afectados. Pese a ello, el Gobierno de Melilla ha puesto a disposición del Gobierno central toda la ayuda humanitaria necesaria para atender a las víctimas de esta tragedia.

Por el momento, el Gobierno no tiene constancia de que haya fallecidos o heridos de nacionalidad española en el terremoto, pero la embajada de España en Marruecos ha activado un teléfono de emergencia consular para atender a los españoles afectados por el seísmo.