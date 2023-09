El 20% de las casas de Tatat N'Yaaqoub han quedado destruidas a causa del seísmo del pasado viernes, según los últimos datos actualizados por el sistema europeo de información de satélites Copernicus.

“#ImageOfTheDay

¿On 8 September, a 6.8 Magnitude #earthquake struck #Morocco ¿¿

¿¿¿@CopernicusEMS is mapping damages in 7¿ Areas of Interest, including the town of Talat N'Yaaqoub, where 20% of the buildings have been destroyed ¿¿

¿More at ¿ https://t.co/kioRcgE7dC pic.twitter.com/hRrrLk4h1H“