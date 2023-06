La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha indicado este sábado que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo han reflejado la desaparición de Ciudadanos y de Podemos.

"Creo que los resultados del domingo francamente lo que reflejan es la desaparición de Ciudadanos y de Podemos, los dos partidos surgidos tras la pasada crisis financiera y la traslación de los resultados de Vox de las pasadas elecciones generales al plano autonómico y local", ha asegurado Calviño en una entrevista a TVE durante una visita a la Feria del Libro de Madrid.

Además, la vicepresidenta ha señalado que no votar al PSOE en las generales será apoyar a una "potencial coalición" de PP y Vox. "Es muy importante que, de cara a las elecciones, los ciudadanos sean conscientes de que un voto que no sea el Partido Socialista es un voto a una potencial coalición del PP y Vox", ha apuntado, ya que considera que estas formaciones "recortan los derechos, sobre todo de las mujeres" allí donde gobiernan.

Calviño apoya las elecciones y dice que no "perturban" la presidencia europea

Calviño ha manifestado también su compromiso "firme y claro" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el proyecto del PSOE, aunque sin ir en las listas del partido, ya que prefiere "mantener su independencia". "Tenemos una visión compartida y hemos liderado juntos una política económica que es buena para el país, que funciona. Y yo seguiré a su lado, por supuesto", ha aseverado.

La vicepresidenta ha apoyado también que se hayan adelantado elecciones generales para el 23 de julio, aunque ha puntualizado que no estuvo al tanto de la decisión hasta que se hizo pública. "La decisión es honesta, correcta y refleja el caracter del presidente, que antepone el interés general", ha considerado.

Sobre si cree que Podemos y Yolanda Díaz, con su nuevo partido Sumar, van finalmente a presentarse juntos a las generales, Calviño ha resaltado que es "evidente" que hay que llegar acuerdos, pero ha preferido no dar su opinión al respecto.

En cuanto a la convocatoria de elecciones y al aplazamiento del discurso del presidente en el Parlamento Europeo, Calviño cree que no debería "perturbar" la presidencia española del Consejo de la UE. "No tendría por qué perturbar el desarrollo de la presidencia en absoluto. Pero sí me parece que el presidente de nuevo ha tomado la decisión correcta al no querer aprovechar su participación en el Parlamento Europeo y llevar el debate de la política nacional también a las instituciones europeas", ha considerado.