Eurodiputados del Partido Popular y Ciudadanos han pedido este lunes tras una visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Bruselas que el Gobierno defina cuanto antes las prioridades que tendrá el Ejecutivo mientras esté al frente de la Presidencia de la Unión Europea. Sin embargo, Albares ha puntualizado que aún no han definido las que serán las prioridades, pero sí las "líneas generales" de la misma.

"Es todavía pronto para tener unas prioridades definidas", ha sostenido el ministro Albares durante la inauguración del Foro de la Sociedad Civil, esgrimiendo que en general las presidencias de turno lo que hacen es trasladarlas "unas semanas antes, mucho más en este contexto tan complejo y volátil donde todo cambia tan rápido, donde tenemos que hacer frente a situaciones antes impensables" como lo fue el COVID-19 o ahora la guerra de Ucrania.

Desde el PP han asegurado que es una "anomalía democrática" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se reúna con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para informarle de las líneas maestras de la presidencia española de la Unión Europea.

"El PP se equivoca siempre y en esta ocasión se ha vuelto a equivocar, espero que recapaciten y dejen esa actitud de estar peleados con todos y contra todos", ha respondido Albares.

El PP planta a Albares y el ministro responde: "Se equivocan siempre"

Como muestra de rechazo, el PP no ha asistido a la reunión que tenía prevista Albares con todos los eurodiputados españoles. "No vamos, sino que esperamos que el presidente Sánchez se reúna cuanto antes con Feijóo para trabajar conjuntamente las prioridades de la presidencia. En Europa lo ven como una anomalía democrática que el presidente del Gobierno no explique al líder de la oposición los ejes y objetivos de la presidencia española", ha asegurado la jefa de la delegación del PP en Europa, Dolors Montserrat, en declaraciones a la prensa.

"Llegan tarde porque solo faltan 75 días para la presidencia y esta no es de Sánchez, es propiedad de todos los españoles", ha añadido Montserrat, tras asegurar que el Ejecutivo "prefiere reunirse con Bildu" a sentarse con los 'populares' y criticar que su misiva no haya tenido respuesta por parte de Albares.

Antes de la cita con Albares, el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha criticado la actitud de PP y PSOE y ha pedido que hagan "política de adultos", asegurando que la buena marcha de la presidencia española va en beneficio de todos los españoles.

"Lamentablemente, vamos a asistir a una imagen sin el PP en una reunión muy importante para el futuro de la presidencia española", ha asegurado el eurodiputado 'naranja', insistiendo en que Sánchez no debe usar la presidencia rotatoria en su beneficio y para "buscar trabajo" en Europa.

"Juega muchas cartas, nunca hace cosas para el bien de España, siempre lo hace para el bien de su partido o de su futuro profesional", ha asegurado Vázquez, quien considera eso sí que el Gobierno "llega tarde" a la hora de explicar las prioridades del semestre español.

Como ilustración del choque entre PP y PSOE, el eurodiputado de Ciudadanos ha puesto de ejemplo el informe sobre el estado de Derecho que apunta a deficiencias por la falta de renovación de los órganos judiciales, algo que para la formación 'naranja' es un "aviso a navegantes".