La que fuera una de las leyes estrella del espacio de Unidas Podemos dentro del Gobierno se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza de la coalición. La negociación entre el PSOE y los ‘morados’ para reformar la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual -conocida como del 'solo sí es sí'- y evitar la rebaja de condenas sigue encallada por las “fuertes discrepancias” respecto a la forma de entender el consentimiento, que es el corazón de esta ley. Y se acaba el tiempo. Los socialistas dicen estar ya “en las últimas horas” de la negociación y aseguran que reformarán la ley con o sin sus socios, un “escenario posible” que contempla Podemos, que teme que el partido socialista ceda a las “presiones” del PP y ambos sumen votos para volver al “esquema de la violencia e intimidación”.

La intención de la parte socialista del Gobierno era registrar la reforma esta semana, pero las posturas entre ambos socios no parecen haber cambiado tras las intensas negociaciones de estos días entre Justicia, Igualdad y otras partes implicadas, como Presidencia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no se pone “límite” de tiempo a la negociación, pero el PSOE no pretende alargar más las conversaciones de cuestiones “técnicas” que no admiten más “discusión”. “Estamos ya en las últimas horas de la negociación”, decía este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mientras tanto, desde que entró en vigor la ley del ‘solo sí es sí’ en octubre se han producido en España más de 400 rebajas de condenas debido a que la nueva norma, al unificar las figuras de abuso y agresión sexual (todo es agresión), reduce algunas penas mínimas. Sin embargo, no ha sido hasta el pasado lunes cuando la parte socialista del Gobierno se comprometió a reformar la ley. Los juristas advierten de que una reforma legislativa no evitará que se revisen condenas previas.

“Fuertes discrepancias” en torno al consentimiento El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la de Hacienda, han recalcado esta semana que ambos partidos están “de acuerdo” en mantener el consentimiento en el centro de la ley, en que hay que frenar la rebaja de penas y para ello es necesario la reforma legal. Pero Igualdad y Podemos niegan la primera premisa ante las “fuertes discrepancias” sobre el consentimiento. Bolaños dice que hay acuerdo con Podemos en evitar la rebaja de las penas y mantener el consentimiento en el centro La propuesta de Justicia (en la que se basará el PSOE para registrar su proposición de ley) plantea retomar las penas previas a la actual norma y elevarlas cuando haya violencia o intimidación. Justicia no plantea tocar el concepto de ‘consentimiento’ recogido en el artículo 178 de la ley ni separar de nuevo los delitos de abuso y agresión sexual como ocurría antes, pero sí establece diferencias en la agresión sexual en función de si existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. Con ello, estas circunstancias dejarían de ser agravantes y se integrarían en un nuevo tipo penal. Y esto es lo que rechazan precisamente Igualdad y Podemos. La ministra explicaba este viernes en RNE que está de acuerdo en agravar las penas cuando exista violencia e intimidación, pero estas circunstancias agravantes no pueden convertirse en “un tipo penal diferente” y condicionar para que un juez determine que hubo o no agresión. Justicia e Igualdad negocian la reforma de la ley 'solo sí es sí': "No se tocará una coma del consentimiento" ROCÍO GIL GRANDE La violencia y la intimidación, destaca Podemos, son delitos que ya existen en el Código Penal y pueden “concurrir” con un delito de agresión sexual, pero no ser condicionantes para que la agresión sexual se reconozca. Por eso consideran que la propuesta del PSOE vuelve al “modelo anterior” en el que las víctimas deben volver a pasar de nuevo por el “calvario probatorio” de demostrar que no hubo consentimiento en base a cuánto se resistieron o a las marcas de violencia que tengan en la piel.

El PSOE podría reformar sin Podemos con los votos del PP Desde que comenzaron a rebajarse las penas, el PP ha exigido al Gobierno que cambie la ley del ‘solo sí es sí’, que considera en palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, un “disparate”. Tras anunciar Bolaños la reforma del Gobierno, Feijóo ofreció a Sánchez los votos del PP para sacarla adelante, tenga o no consenso en su Consejo de Ministros o con sus aliados parlamentarios. Feijóo ofrece a Sánchez los votos del PP para corregir el "disparate" de la ley del 'solo sí es sí' Igualdad cree que es un “escenario posible” que el PSOE reforme en solitario con los votos del PP y ceda ante las “presiones” de la “derecha política, judicial y mediática” para volver al “modelo anterior”. Montero compara lo que ocurre con esta ley con la de violencia de género de 2004: "Siempre que ha habido una ley que ha avanzado en la protección de las mujeres frente a las violencias machistas ha habido resistencias". De cualquier forma, ha descartado dimitir (como piden los partidos de derecha) y que el Gobierno de coalición se rompa si no hay acuerdo sobre esta ley: "Mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y estar ahí para tratar de proteger el principal avance feminista en estos últimos 20 años". Montero admite "fuertes discrepancias" con el PSOE sobre la reforma del 'sí es sí' y descarta dimitir si no hay acuerdo “Hay que dar una oportunidad al acuerdo, pero les digo que la voluntad del presidente Sánchez, de la parte socialista, es firme y contundente”, ha advertido María Jesús Montero, que ha dejado claro que si el acuerdo no se produce “en las próximas horas o días de forma clara” el PSOE registrará su propia ley.