En algo menos de cuatro meses tras la entrada en vigor de la ley ‘solo sí es sí’, y tras más de 300 rebajas de condenas, el Gobierno reconoce que la norma es “mejorable” y prepara una reforma que eleve las penas mínimas. Sin embargo, las posturas de PSOE y Unidas Podemos están todavía alejadas. Los socialistas trabajan ya en una proposición de ley que presentarán con o sin sus socios de coalición, y el PP ya le ha garantizado sus votos para sacar la reforma adelante. Con todo, en Unidas Podemos se han abierto a “retocar" las penas mínimas, pero ponen como línea roja el "blindaje" del consentimiento.

La intención de la parte socialista es volver a las penas anteriores a la ley, más duras para los casos en los que haya violencia e intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, explican fuentes del PSOE, que dicen que están trabajando para que haya un acuerdo y que solo se corregirán "aspectos puntuales": "Cuando el hecho es más grave, necesariamente requiere de una pena más grande. Eso evita que se pueda recurrir a penas más bajas".

Pero este punto es el que rechaza Podemos porque cree al diferenciar entre estos delitos se vuelve “al modelo anterior” en el que las víctimas debían demostrar que se resistieron o que hubo violencia. Los 'morados' creen que los socialistas están recibiendo "presiones" de la "derecha política, judicial y mediática" para retroceder en los derechos de las mujeres.

Igualdad y Unidas Podemos ponen la línea roja en el consentimiento

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, se ha mostrado dispuesta en las últimas horas a "retocar" las penas mínimas, pero exige al PSOE que se “blinde” el modelo basado en el consentimiento: "Esto no puede pasar por retomar si hay violencia o intimidación o no", dijo este lunes por la noche en una entrevista en 24 horas de RNE. Y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha asegurado este lunes en un hilo de Twitter que Igualdad ha puesto "desde diciembre" hasta tres reformas penales, "otras tantas sobre derecho transitorio" y un catálogo de medidas de implementación de la norma, todas rechazadas por el PSOE hasta la fecha.

“Hay cosas que se dicen en @HoyPorHoy que no son ciertas.

Llevamos semanas y semanas reunidas con juristas de ambas partes de gobierno buscando solución a la ley.

Todas las que ha propuesto Igualdad desde diciembre han sido rechazadas. Y seguimos. Tiene que haber acuerdo.“ — Ángela Rodríguez Pam ��️‍�� ♀️ (@Pam_Angela_) January 31, 2023

El Gobierno y el PSOE aseguran que el consentimiento no se va a tocar "en ningún caso" porque es el "corazón" de la ley y "todo seguirá siendo considerado agresión", con lo que "no se vuelve al modelo anterior".

Mientras, los distintos sectores de Unidas Podemos están manteniendo contactos para fijar una postura común tras la decisión del PSOE de presentar una proposición de ley.

El portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha explicado en el Congreso que han aceptado "negociar la posibilidad de que haya retoques en la escala penológica" con el fin de "proteger la unidad del Gobierno", y ha asegurado que Igualdad "se lleva moviendo" en este sentido desde diciembre de forma "discreta" con "tres propuestas" que el PSOE "ha tenido en la mano" y ha rechazado. Por ahora, solo aboga por subir las penas en el caso en que el agresor sea pariente de la víctima, pero no entra en el detalle de subir las condenas de forma general en los casos más leves.

Pero advierte de que, aprobar el PSOE su reforma sin los 'morados', "significa con el PP", y asegura que la propuesta del PSOE de mantener "dos tipos de agresión", uno con violencia y otro no, es "someter a las mujeres al mismo calvario provatorio". Por otra parte, ha instado al PSOE a "volver a la unidad" y advierte de que si su propuesta "quita el consentimiento", "solo" la apoyará el PP y eso abre "un escenario nuevo": "Por nuestra parte no está en riesgo la unidad, pero depende de lo que haga el PSOE. No vamos a hacer cálculo electoral con esto".

En medio de estas discrepancias, los ministros de PSOE y Unidas Podemos vuelven a reunirse este martes en Consejo de Ministros.