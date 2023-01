Igualdad se abre a retocar las penas mínimas de la ley del 'solo sí es sí'

El Ministerio de Igualdad ha asegurado que está dispuesto a "retocar las penas mínimas" del Código Penal para evitar las rebajas de condenas, siempre que se "blinde" el modelo basado en el consentimiento, que es "el corazón" de la ley del 'solo sí es sí'. "Siempre hemos estado receptivas ante cualquier retoque técnico, pero esto no puede pasar por retomar si hay violencia o intimidación o no", ha dicho la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una entrevista en 24 horas de RNE.

Este lunes, el PSOE ha anunciado la presentación en el Congreso de una proposición legislativa para reformar la ley del 'solo sí es sí', que incluiría un aumento de las penas para los agresores sexuales y ha sido rechazado por Igualdad. La reforma plantea volver a las penas anteriores de entre uno y cinco años de prisión en el caso de agresiones cometidas empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad.

Frente a esto, Igualdad ha propuesto 10 medidas "para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres".

La delegada del Gobierno ha apuntado que, aunque no se derogue la palabra consentimiento, si se introduce otra vez en la ley la necesidad de atender a la violencia y a la intimidación en los medios comisivos, el proceso de la denuncia y el juicio se convertirá en un "calvario probatorio" para la víctima.

Tanto Rosell como Rodríguez han descartado que no se alcance un acuerdo con su socio de coalición : la secretaria de Estado ha asegurado que desde el Ministerio van a hacer "todo lo posible por llegar a un acuerdo" y la delegada del Gobierno rechaza la posibilidad de un "acuerdo unilateral" por parte de los socialistas.

Desde la parte socialista del Gobierno, que han dejado claro que con su reforma no se tocará el consentimiento, se confía en lograr el apoyo de Unidas Podemos, pero advierte de que darán un paso adelante y presentarán la reforma por su cuenta si no hay acuerdo.

En todo caso, Ángela Rodríguez ha asegurado que Igualdad "comparte la preocupación social" ante las rebajas de penas, que "no es un efecto deseado" y ha lamentado también las "presiones de sectores conservadores" para volver al modelo anterior.

Igualdad recuerda que al Supremo "no ha llegado ningún caso de revisión"

Por otro lado, Rosell ha insistido en RNE en que "la mala calidad de la información" sobre la ley está "mezclando" revisiones con "alegaciones o apelaciones", por lo que "todo eso que están contando como revisiones no son auténticas revisiones", ha matizado.

Así, ha insistido en que al Supremo "no ha llegado ningún caso de revisión". "El Supremo no ha dictado ninguna sentencia de un caso de revisión comparando ambos códigos", ha aclarado, haciendo hincapié en que todas las que se están contando como revisiones "no son auténticas revisiones".

Dicho esto, ha señalado que entiende la "alarma social" que está creando "terror sexual" entre las mujeres, pero ha reiterado que se está echando "la culpa a la ley": "Las decisiones judiciales en su inmensa mayoría no son bajadas obligatorias, sino plenamente facultativas, porque las penas cabían en la anterior. Son decisiones judiciales que tenemos que respetar, pero que no responsabilicen al texto de una ley".