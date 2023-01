17:06

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre la ley del 'solo sí es sí'

El PSOE ha anunciado la presentación en el Congreso de una proposición legislativa para reformar la ley del 'solo sí es sí', que incluiría un aumento de las penas para los agresores sexuales y en la que no se modificará el artículo referido al consentimiento de la mujer. En paralelo, el Ministerio de Igualdad ha propuesto un plan de diez medidas urgentes al PSOE para "proteger a las víctimas de violencia sexuales". En el 24 horas de RNE ha estado Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, para aclarar ambas posturas.

Rosell asegura que siempre han estado receptivas "ante cualquier retoque técnico de la ley" pero añade que "esto no puede pasar por retomar si hay violencia o intimidació o no". La delegada del Gobienro contra la Violencia de Género aclara que "la ley del 'solo sí es sí' no baja las penas y no hay 300 revisiones de sentencia". Además, ha criticado que el PSOE solo haya ofrecido una solución casi idéntica a la del PP "que nunca se ha distinguido por defender los derechos de las mujeres", añade.