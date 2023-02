La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que siguen existiendo “fuertes discrepancias” con el PSOE respecto a la reforma de la ley ‘solo sí es sí’ y el esquema de penas que proponen los socialistas “basado en la violencia e intimidación”, pero no se ha puesto “límites” temporales para sacar la negociación adelante. “Tenemos que alcanzar un acuerdo”, ha asegurado, aunque cree que es un “escenario posible” que los socialistas saquen en solitario su reforma con los votos del Partido Popular. Por eso, ha prometido "dejarse la piel" para evitarlo, y ha descartado que Podemos rompa la coalición o que ella dimita si no hay acuerdo: "Mi obligación es estar ahí y proteger el mayor avance feminista" de las últimas décadas.

En una entrevista en RNE, la ministra ha asegurado que el Gobierno está “trabajando todas las horas necesarias” y ha confiado en que se pueda alcanzar un acuerdo. “Hemos tenido discrepancias mayores y se han resuelto” en cuanto a otras leyes, ha destacado: “Espero que ahora la resolvamos”.

Montero ha indicado que las conversaciones dentro del Gobierno “son múltiples”, no solo entre Justicia e Igualdad. “El Ministerio de Presidencia está implicado y estamos implicadas todas las personas que tenemos que estar para facilitar que las cosas salgan bien”.

Pese a que ve “posible” una reforma ‘unilateral’ del PSOE con los votos del PP, ha recalcado que “no le gustaría” que ambos pactasen “volver al esquema de las penas de la violencia y la intimidación”.

Reconoce que se abre a reformar la ley solo por razones políticas

La ministra ha insistido en defender la ley y ha asegurado que solo se ha abierto a reformarla porque así lo pide el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE: “A petición del presidente y del PSOE, estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario, menos tocar la definición del tipo básico, la de la agresión sexual”. Con todo, ha insistido en que "ninguna reforma va a evitar las rebajas de las penas".

Montero ha subrayado que hay que “responder” a la “presión” de la derecha con “una respuesta fuerte y unitaria desde el Gobierno” y dice que por eso no trascendieron en diciembre las propuestas que hizo Igualdad para reformar la ley. “Yo he estado dispuesta que se me dijera soberbia”, ha asegurado, por “conseguir que el Gobierno pueda dar una respuesta unitaria”. Pero insiste en que el consentimiento “no se puede quitar”.

La ministra ha destacado que la violencia o la intimidación “no hace que haya un tipo diferente de agresión sexual”. “Todos coincidimos en que si, además de agredirte sexualmente se hace con violencia, se tiene que agravar la pena”, ha expuesto, pero eso no hace que la agresión sexual “se convierta en un tipo diferente” porque lo que rige este delito es que no haya consentimiento. Podemos cree que la violencia o la intimidación son delitos que pueden concurrir con el de una agresión sexual y ya están tipificados en el Código Penal, pero no pueden condicionar para que un juez determine que hubo o no hubo agresión sexual.